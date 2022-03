Sánchez, zarandeado por Antonio Zapatero y Ayuso por hacer propaganda con niños ucranianos

Sólo 24 horas después de conocer que Vladimir Putin mandó a bombardear un hospital infantil en Ucrania, Pedro Sánchez buscó ‘ponerse una medallita’.

El presidente del Gobierno publicó en su cuenta oficial de Twitter que “Mañana [11 de marzo] llegará a España un avión del Ejército con 30 niños ucranianos enfermos de cáncer y sus familias, para que puedan reanudar su tratamiento oncológico interrumpido por la guerra. Se hará cargo de ellos la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas”.

Un anuncio que le conllevó a una colosal sacudida por parte de Antonio Zapatero y de la propia Isabel Díaz Ayuso.

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid no dudó en poner en evidencia al líder del PSOE y su propaganda.

“Sr. Presidente Pedro Sánchez, se van a hacer cargo de estos niños los profesionales del del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), médicos, enfermeras, auxiliares, etc., en hospitales del SERMAS, y estarán encantados de hacerlo, a pesar de que NO hemos tenido ninguna comunicación oficial del gobierno de España”.

Sr Presidente @sanchezcastejon se van a hacer cargo de estos niños los profesionales del SERMAS,médicos, enfermeras, auxiliares, etc, en hospitales del SERMAS, y estarán encantados de hacerlo, a pesar de que NO hemos tenido ninguna comunicación oficial del gobierno de España — AntonioZapatero (@ZapateroAntonio) March 10, 2022

Un ‘zasca’ que fue compartido en sus redes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ya había denunciado el pasado 9 de marzo la falta de comunicación por parte de Moncloa en las estrategias para ayudar a los ucranianos que escapan de la sanguinaria invasión promovida desde Moscú.

“Hemos ofrecido todo lo que tenemos para que los ucranianos desplazados sean integrados en Madrid. Pero necesitamos que el Gobierno actúe y nos informe: ¿cuántos han llegado y llegarán? Así no podemos atenderles”, denunció Ayuso.

Hemos ofrecido todo lo que tenemos para que los ucranianos desplazados sean integrados en Madrid. Pero necesitamos que el Gobierno actúe y nos informe: ¿cuántos han llegado y llegarán? Así no podemos atenderles. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 9, 2022

En este sentido, dejan en evidencia que Sánchez está buscando sacar rédito político de la guerra en Ucrania, así como ya se lo reprochó Cuca Gamarra en el Congreso de los Diputados, lo que generó el enfado del socialista.

Madrid, con los ucranianos

Mientras el presidente del Gobierno sigue en un rol secundario en la crisis de Ucrania, la presidenta de la Comunidad de Madrid movió ficha desde el primer mometno para atajar la crisis humanitaria de quienes llegan a la capital española huyendo de la sanguinaria invasión rusa.

La ‘popular’ se reunión este 28 de febrero con Dmytro Matiuschenko, ministro consejero y encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en España. Un encuentro donde, además de reiterar su disposición a “acoger de manera masiva» a los refugiados ucranianos, ofreció un plan de soluciones específicos.

Ayuso marcó su plan de ayuda en cuatro puntos fundamentales: escolarización de los menores refugiados; poner a disposición de todos los centros del Servicio Madrileño de Salud y el Hospital público Enfermera Isabel Zendal; ofrecer las casas de la Agencia de Vivienda Social; y prometer acceso gratuito al transporte público.

Todo una apuesta que dará un respiro a los ucranianos que lleguen a España, mientras que el PSOE-Podemos aún no han movido un dedo para facilitar la llegada a quienes han tenido que escapar de sus hogares con el sonido de las bombas a sus espaldas.

Destroza a Iñaki López

El presentador de laSexta intentó utilizar la ayuda ofrecida por la presidenta de la Comunidad de Madrid a los ucranianos que huyen de la invasión rusa (adelantándose de nuevo a Pedro Sánchez) para ‘dispararle’ políticamente.

La ‘popular’ indicó a través de sus redes sociales que “ofrecemos al Gobierno todos nuestros centros hospitalarios y en especial el Zendal, para atender cualquier necesidad que precisen los ciudadanos procedentes de Ucrania. Construido junto al aeropuerto, el Zendal tiene disponibles 700 camas en 48 horas, 1.000 en una semana”.

Una ayuda que utilizó Iñaki López para intentar ridiculizar a Ayuso y menospreciar su ofrecimiento.

“Un fantástico ofrecimiento, aunque no servirá a quienes necesiten quirófano. Aún no tiene”, respondió el presentador de la cadena de izquierdas. Sin embargo, no esperaba que sería sacudido por la propia presidenta autonómica.

Con su tradicional ironía, Ayuso le metió un varapalo. “Agradezco que califiques de ‘fantástico’ el ofrecimiento en este y resto de hospitales. Ahora bien: quien crea que las UCIS, las UCRIS y el estupendo personal sanitario no son útiles, sabrá de crítica política pero no de atención hospitalaria”.