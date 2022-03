Ayuso hace rabiar a Irene Montero y Juan Carlos Monedero en tan solo 20 segundos

Isabel Díaz Ayuso solo necesitó de 20 segundos para hacer rabiar a Irene Montero y Juan Carlos Monedero.

La presidenta de la Comunidad de Madrid mostró su preocupación por el impacto de la inflación en el bolsillo de las familias españolas, por lo que presentó una propuesta para mejorar si situación. Algo que no ha gustado nada en Podemos.

La ‘popular’ que afirmó que “pactar la incertidumbre puede quedar bien, pero es solo incertidumbre”, planteó en la Conferencia de Presidentes suspender temporalmente los impuestos a la luz y el gas, como medida para reducir la factura de los servicios básicos.

Además, de destinar los 20.000 millones que se inyectaron al Ministerio de Igualdad para ayudar a las familias españolas.

“Esos 20.000 millones no sé si estamos para gastarlos. No creo que nadie lo entendería. Si preguntan a cualquier mujer, yo creo que respaldaría que ayudemos a mujeres, a niños y a todos a salir adelante. Creo que es momento para esto. Para salir a lo urgente, al aquí y al ahora y no a agendas políticas… ideológicas”, sentenció Ayuso.