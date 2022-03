Pillan a Rita Maestre difundiendo un nuevo bulo contra Almeida y Twitter le pinta la cara

Rita Maestre vuelve a ser pillada lanzando un bulo contra José Luis Martínez-Almeida.

La portavoz de Más Madrid acusó este 16 de marzo al alcalde de Madrid de “incumplir sus promesas” con las familias LGTBI, pero solo se trata del nuevo fake de la extrema izquierda.

A través de su cuenta de Twitter, la ‘asalta capillas’ afirmó que “Almeida vuelve a romper las promesas que le hizo a las familias LGTBI. No hemos encontrado ni un euro en el presupuesto municipal. ¿Acaso es un guiño a sus amigos de VOX?”.

Almeida vuelve a romper las promesas que le hizo a las familias LGTBI. No hemos encontrado ni un euro en el presupuesto municipal. ¿Acaso es un guiño a sus amigos de Vox? pic.twitter.com/59b3hymc9P

Un tuit que iba acompañado de la noticia de ‘Público’ donde se afirma que “Más Madrid denuncia que Almeida prescinde del programa para atender a familias LGTBI+”. No obstante, el ‘fake’ fue desmentida por Pepe Aniorte Rueda, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social de Madrid.

“Ya que Rita Maestre ha lanzado el BULO de que el Programa para Familias LGTBI no existe, aprovecho para difundirlo. Si no sabes cómo abordar una salida del armario en la familia, si tu familia no acepta a tu pareja… El programa está para ayudarte. Toda la información”.