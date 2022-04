Ayuso vuelve a desafiar a Sánchez: meterá la Filosofía como pueda y se lanza contra Educación

No se pueden extrañar de que Isabel Díaz Ayuso sea un auténtico fenómeno de masas.

Cuando Pedro Sánchez hace y deshace a su antojo, déspota, casi dictatorial, con su Falcon yendo y viniendo, la presidenta de la Comunidad de Madrid es la única que sale a hacerle frente con todo.

Lo comenzó a hacer en los peores días de la pandemia del coronavirus allá por 2020, después lo convirtió en el centro de su campaña electoral con la que arrasó el 4-m de 2021 y ahora, vuelve, por ejemplo, a encararse con el Presidente del país en el terreno de la Educación.

En un momento en el que todo el país se encuentra azotado por la decisión del Gobierno de arrancar la filosofía como materia obligatoria en la ESO y asimismo el estudio cronológico de la Historia, la del Partido Popular no está por la labor de permitir tal afrenta a los madrileños [hasta donde llega su rango de acción].

En un comunicado remitido por la consejería de Educación de la CAM se informa de que sí se incluirá la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO a pesar de su eliminación a nivel nacional por el Consejo de Ministros a través de un real decreto. La fórmula será meterla como una de las materias optativas para alumnos del último curso de la enseñanza obligatoria.

El otro espinoso asunto que también se ha cargado el Ejecutivo socialista y podemita, el estudio cronológico de la Historia, también lo va a recuperar Díaz Ayuso para la causa con una razón lapidaria: como el Gobierno no ha distribuido este estudio, «se mantendrá el estudio cronológico de la Historia y de mapas físicos y políticos».

Tremendo sindiós el del Gobierno central que intenta arreglar, aunque solo sea por no dejarse avasallar, la presidenta de Madrid.

Y es que la presidenta madrileña ya metió un tremendo revés al Presidente en cuanto se conoció la afrenta que iban a acometer hacia los alumnos quitándoles la filosofía, una materia que, para el propio inefable Sánchez, era de vital importancia según dijo años atrás.

Estuvo muy hábil la del PP recordándoselo:

Además, tal y como publica El Debate este 6 de abril de 2022, «la Comunidad de Madrid ya ha advertido que utilizará todas sus armas legales para corregir el «gravísimo error» que suponen los decretos curriculares de la LOMLOE:

Enrique Ossorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que en la Comunidad de Madrid se estudiará Filosofía y en Bachillerato, Historia antes de 1812. «Es un error que los alumnos no conozcan el Descubrimiento de América, qué ocurrió en nuestro país en la Edad Media o lo que pasó con los Austrias».

Pero la pregunta clave es si tiene margen la Comunidad de Madrid para revertir las partes más polémicas del currículo?

Este 30 de marzo de 2022 el debate en el Congreso de los Diputados no fue la filosofía, pero aprovechó Santiago Abascal (VOX) para afearle con dureza este delicado e importante asunto de educación a Sánchez:

«Señor Sánchez, usted combate hasta a la filosofía quizás porque no quiere que los escolares sepan quién era Sócrates porque le mataron los sofistas, como usted, que no tienen aprecio por la verdad porque creen que no existe y que vale cualquier artimaña con tal de confundir a las masas».