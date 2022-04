Ayuso más ‘cerca’ de la OTAN que Sánchez: El gesto de EEUU que hunde al socialista

Isabel Díaz Ayuso demostró estar más ‘cerca’ de la OTAN y de Estados Unidos que Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid presume de su buena sintonía con la Casa Blanca este 4 de abril, tras haber mantenido una cercana reunión con la nueva embajadora de los Estados Unidos en España, Julissa Reynoso.

La ‘popular’ no estuvo sola, ya que le acompañó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López. Un encuentro que tuvo por objetivo de seguir estrechando lazos políticos, económicos y culturales con este país, al que la dirigente regional ha calificado como su «mejor aliado».

“Un país al que admiramos profundamente desde la Comunidad Madrid y con el que compartimos valores, política, estudiantes, empresas… Nuestro mejor aliado”, recalcó Ayuso en su cuenta de Twitter.

Con la nueva embajadora de los Estados Unidos en España, Julissa Reynoso. Un país al que admiramos profundamente desde @ComunidadMadrid y con el que compartimos valores, política, estudiantes, empresas… Nuestro mejor aliado.

Es importante recordar que la presidenta autonómica visitó EEUU el pasado mes de septiembre, en un viaje oficial a Washington y Nueva York, donde la mandataria trasladó su compromiso con la Alianza Atlántica.

La cercanía entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y Julissa Reynoso dista mucho de la mostrada por la embajadora norteamericana con Sánchez.

La diplomática no solo mantiene la distancia marcada por la Casa Blanca con el PSOE-Podemos, sino que no dudó en respaldar que Joe Biden no llame al jefe del Ejecutivo por la crisis de Ucrania, con la excusa de que solo se tratan de conversaciones con miembros del G7.

Sin embargo, en la última cumbre de la OTAN quedó de manifiesto que no se trata de solo eso, sino que Joe Biden no tiene ningún interés en estar cerca de Sánchez.

Marginado en la OTAN

La OTAN demostró, en varias ocasiones, que desconfían del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios “pro Putin”.

La prueba más clara fue la fotografía oficial de los líderes de la Alianza Atlántica, en la que el presidente español quedó relegado hasta la última fila y en una esquina. Una forma de ‘ocultar’ al socialista en la instantánea ante el polémico apoyo de una parte de su gobierno a los intereses de Moscú en plena invasión a Ucrania.

El gesto de la OTAN resulta aún más humillante si se compara con la fotografía tomada en la cumbre de Londres de 2019, donde Sánchez no solo estuvo en primera fila, sino que ocupaba un lugar central muy cerca de la Reina Isabel II.

El cambio es abismal: de codearse con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el turco Recep Tayyip Erdoğan, a estar en un rincón, a la derecha, casi fuera de los márgenes de la imagen.

Sus nuevos ‘compañeros’ de foto son muy distintos, ya que el socialista está rodeado de los euroescéptico líder esloveno Janez Janša y el húngaro Viktor Orbán. Irónicamente, ambos parecen intentar remarcar la distancia con el presidente español.

Si la imagen ya mandaba un mensaje claro, lo ocurrido antes de la instantánea es aún más demoledor para el Gobierno de Pedro Sánchez. Una cámara captó el instante cuando el socialista se quedó marginado y de brazos cruzados, mientras el resto de los líderes de la Alianza Atlántica se saludaban y conversaban.

Una fotografía que se hizo viral en las redes sociales, pero que desde el PSOE buscaron que no tuviera repercusión dentro de España. Un esfuerzo, sin éxito.

Como si fuera poco, el presidente del Gobierno también fue grabado acercándose a un corrillo para saludar de forma ‘exprés’ y casi forzada a Joe Biden. Una vez más, el presidente de Estados Unidos no mostró ningún entusiasmo en hablar con el socialista, por lo que las imágenes recordaron a la penosa ‘cumbre de los 29 segundos’.

Es importante recordar que el presidente de Estados Unidos sumó dos nuevos desplantes al gobierno PSOE-Podemos en la lucha contra la invasión rusa a Ucrania. El primero, fue dejar al presidente socialista fuera de la ronda de llamadas con los “líderes europeos” para tratar los asuntos derivados del conflicto bélico del 21 de marzo.

Según indicó la Casa Blanca, Biden habló con el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro italiano, Mario Draghi, y con el británico, Boris Johnson. Eso sí, ninguna mención al presidente de España o de su equipo.

No es la primera vez que el líder del PSOE se queda fuera de los ‘war room’ de Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de Moncloa por ganarse la confianza de la Casa Blanca. Sin embargo, este último rechazo resulta más doloroso, ya que llega justamente después de un señalamiento directo del gobierno ucraniano contra el PSOE-Podemos.

Una situación de desprecio a Sánchez que empeoró el pasado 18 de marzo, cuando el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, criticó a los gobiernos que «ahora son medio comunistas o pro Putin».