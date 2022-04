Felipe Sicilia promete el fin con la prostitución andaluza y Espinosa de los Monteros se pitorrea: “El PSOE es el principal consumidor”

Iván Espinosa de los Monteros no pudo evitar pitorrearse de Felipe Sicilia y su plan para acabar con la prostitución en Andalucía.

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE afirmó que quiere “una Andalucía que acabe con la prostitución. Donde en las despedidas de soltero no terminen yéndose de putas. En la que un trato no termine cerrándose en un puticlub. Una Andalucía que no tenga puticlubs en sus carreteras”.

Quiero una Andalucía que acabe con la prostitución. ❌ Donde en las despedidas de soltero no terminen yéndose de putas. ❌ En la que un trato no termine cerrándose en un puticlub. ❌ Una Andalucía que no tenga puticlubs en sus carreteras. 🗣️ @felipe_sicilia pic.twitter.com/z3QujLN9r2 — PSOE (@PSOE) April 5, 2022

Sin embargo, al candidato socialista se le ‘olvidó’ que justamente es el PSOE quien tiene a sus espaldas el mayor escándalo relacionados con la prostitución en Andalucía. De esta manera, los usuarios de las redes sociales no tardaron en refrescarle la memoria sobre el caso de los excargos socialistas que realizaron pagos en prostíbulos con tarjetas de la Junta.

Es importante recordar que el exdirector de Faffe, Fernando Villén, y exmilitante y cargo del PSOE admitió estar “muy arrepentido” de haber gastado 31.969 euros en prostíbulos (de Sevilla, Cádiz y Córdoba en doce ocasiones del 2004 al 2010) en los que pagó con su tarjeta de la fundación pública.

La medida estrella del PSOE para las elecciones andaluzas es acabar con la prostitución en Andalucía. Sí, son los mismos que han sido condenados por gastarse el dinero de los parados en prostitutas. Te tienes que descojonar. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) April 5, 2022

‼️ Los mayores consumidores de prostitución en Andalucía, eso sí, con dinero público. https://t.co/chVtyjxtAz — Francisco Guerrero 🇪🇦 (@Fco__Guerrero) April 5, 2022

Que el @PSOE pida acabar con la prostitución en Andalucía cuando se gastaban el dinero de los parados en ello (entre otras cosas) es para mear y no echar gota #sinverguenzas pic.twitter.com/wzqvASGFhb — Pablo Blanco™ (@pabloblanco6) April 5, 2022

Ahora dice el PSOE que quiere acabar con la prostitución.

Se ve que en los 40 años que gobernaron en Andalucía, no tuvieron tiempo. pic.twitter.com/jEN6rDwbP4 — Tabarnia BCN🇪🇸 (@Tabarnia_Yeah) April 5, 2022

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados no dejó pasar la oportunidad para burlarse de Sicilia y sacudir hasta la médula al PSOE.

“Respecto a lo que ha dicho el portavoz del PSOE sobre que no quiere prostitución en Andalucía… supongo que es una enmienda al PSOE de Andalucía, que es probablemente el mayor consumidor a gran escala de prostitución con cargo a fondos públicos que ha habido en España”, empezaba Espinosa de los Monteros.

A lo que agregó: “Es una vergüenza. No sé si es que se van a disolver o si van a devolver el dinero robado o restituir el daño causado. Pero, desde luego, si alguien piensa en prostitución en Andalucía, inmediatamente el mayor usuario que viene a la cabeza es el PSOE con cargo a fondos públicos… además”.

El diputado de VOX aprovechó, además, para meter un ‘zasca’ de refilón: “Y de la cocaína ni hablamos… eso aparte”.

El bulo de Sicilia

Las burlas del portavoz de VOX llegan una semana después de que le tumbase un ‘bulo’ al propio Sicilia.

El portavoz de VOX respondió a Felipe Sicilia después de que pidiera su dimisión como diputado y que “pague lo que debe” a la empresa de reformas por las obras que realizó años atrás en su vivienda: “Quien incumple la ley no puede estar ocupando un escaño”.

Sin embargo, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE no se esperaba que sus palabras se le devolverían en contra como un boomerang y sacudieran al propio líder de su partido.

Durante la rueda de prensa de este 30 de marzo, Espinosa de los Monteros empezó por desmontar el bulo de Sicilia.

“Pide mi dimisión por incumplir la ley… y estamos hablando de una reclamación de cumplimiento contractual entre particulares de hace 8 años. No hay ninguna ley que haya sido incumplida por mi parte”.

Una vez aclarado ese punto, dirigió su artillería contra el PSOE: “Le tomo la palabra señor Sicilia y me parece bien que quien incumpla la ley no puede ocupar ningún escaño, pero ¿sabe quién ha incumplido la ley de leyes, que es la Constitución, no una vez, ni dos, sino tres veces?, Pedro Sánchez”.

El diputado de VOX hace referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional que determinó que el confinamiento general de la población y el segundo estado de alarma que fue impuesto por el Gobierno PSOE-Podemos fueron inconstitucionales.

“Entonces, señor Sánchez, quien incumple la ley no puede ocupar un escaño. Lo dijo su propio portavoz. A partir de esto, me imagino que: o el señor Sánchez va a dimitir para seguir la doctrina de su partido o bien tendrá una conversación con su portavoz para que le aclare si puede o no seguir ocupando un escaño”, les troleó.

Una burla que continuó a través de las redes sociales, donde compartió el vídeo de su intervención junto a la frase: “Sospecho que la conversación de Pedro Sánchez con su portavoz no va a ser agradable”.