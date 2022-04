Ayuso fulmina a zascas a la podemita Jacinto y a la ‘pistolera’ García

El zasca se escuchó hasta en Ganímedes.

La podemita Alejandra Jacinto se las prometía muy felices este 7 de abril de 2022 en su turno de preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea autonómica.

La parlamentaria de Unidas Podemos requería a la dirigente de la Puerta del Sol por las medidas que su Gobierno tiene pensadas para atajar la corrupción.

La respuesta de Ayuso fue memorable:

La medida principal para luchar contra la corrupción es, democráticamente, en las urnas, mantenerles fuera de las instituciones.

En España sí se puede. Por eso a Podemos le queda poco. pic.twitter.com/Vice7Y8MvP — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 7, 2022

Jacinto, en su segunda intervención, esgrimió como ‘argumento de peso’ el caso del hermano de la presidenta de Madrid y la compra de mascarillas durante los meses más críticos de la pandemia por el coronavirus:

29 de abril, señora Ayuso, es la fecha en la que usted debutará en los juzgados y no por las mordidas de su hermano, al menos de momento, sino por insultar a los sanitarios que aplaudían desde los balcones durante la pandemia. Vaya acostumbrándose, porque no será esta la última vez que se siente delante de un juez. Ahora supongo que tratará de desviar la atención con algún disparate para intentar tapar que se ha apropiado usted de los impuestos de los madrileños para enriquecer a usted y a su entorno. Por cierto, señora Ayuso, ahora están intentando localizar a su hermano para citarle y preguntarle por el asunto de las mascarillas y a él no se le ocurre otra cosa que desaparecer. No, señora Ayuso, que no haga eso. Póngale un whatsapp, que eso de esconderse lo hacen solo los cobardes. ¿Se acuerda usted de Ignacio González, de Francisco Granados o de Cristina Cifuentes? ¿Se acuerda cómo lo negaban todo al principio? Todos estos cargos acabaron imputados o en la cárcel.

La presidenta de la Comunidad de Madrid era precisa en su contestación a la de Unidas Podemos:

No quiero volver a recordar que sus ejercicios como abogada a veces tocan el fracaso una y otra vez. Entre otras cosas déjeme que le diga que yo no voy a ir a ningún tribunal. Es que no he de ir a ninguno. Y ya sé que les gustaría llevarme a la cárcel por opinar, pero es que estamos en un país libre. Mire, tenemos un código ético que es de los más estrictos de todos los gobiernos autonómicos de este país. Hay que aguantarles por la inviolabilidad parlamentaria, pero fuera sus acusaciones serían objeto de querella y que serían aceptadas a trámite. ¿Sabe cuántas querellas lleva la izquierda madrileña contra mí desde que soy presidenta? 18 y 18 fracasos en diferentes instancias. Ustedes son el partido de ‘Neurona‘, de la niñera de Galapagar, de las personas acusadas por pederastia, de las maletas con dinero y por las becas black.

VAPULEO A MÓNICA GARCÍA

Por supuesto, la que también se llevó lo suyo fue Mónica García, conocida también como ‘pistolera’ y ‘mema’ (médica y madre).

La de Más Madrid siguió con la matraca de la corrupción en el Gobierno de la Comunidad de Madrid:

Señora Ayuso, rolex, ferraris, yates, todo esto con dinero público amasado mientras los madrileños moría a cientos. Usted hace una interpretación bastante libre de lo que es la democracia. Usted considera que le han votado para robar y no. El escándalo de Almeida es también el suyo. Usted no ha puesto un solo mecanismo para evitarlo y porque usted es la aspirante a presidir un partido que permite al señor Almeida seguir en su puesto. No hay fiscalías en el mundo, señora Ayuso, que den abasto con su delincuencia. Ustedes se han puesto las botas en plena pandemia.

Ni la izquierda, ni sus sindicatos, ni Bildu van a impedir que me manifieste, trabaje o me mueva libremente por España en el ejercicio de mis responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/riBkPDqSy8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 7, 2022

La respuesta de Díaz Ayuso, para enmarcar: