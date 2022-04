Rosa Díez se harta de las mentiras de Adriana Lastra sobre Feijóo: “Menos lobos, Caperucita”

Adriana Lastra vuelve a salir escaldada por sus ataques y mentiras contra Alberto Núñez Feijóo.

La vicesecretaria general del PSOE está liderando la campaña de acoso y derribo contra el nuevo líder del PP, pero solo ha acumulado dos ridículos consecutivos. El primero, al lanzar un bulo contra el político gallego que fue desmentido desde la propia Moncloa y, el segundo, al atacarle por los pactos del PP-VOX en Castilla y León.

“A Feijóo se le ha caído la careta y quedó claro con quién y qué pactó. La primera decisión que ha tomado como presidente del PP ha sido abrirle las puertas del Gobierno de Castilla y León a la ultraderecha”, indicó Lastra, quien se mostró incómoda y sin saber bien cómo justificar que sea negativo un pacto del PP con VOX, pero no del PSOE con los proetarras de Bildu.

Justamente, figuras como el reconocido economista Daniel Lacalle o Juan Carlos Girauta le preguntaban en este sentido: “¿Cómo va la coalición con Bildu, ERC y Podemos?” o “¿Qué tal con Bildu, Adriana?”.

El periodista Javier Negre llegó incluso a preguntárselo abiertamente, lo que generó un gran nerviosismo en la socialista.

Sin embargo, quien más se mostró harta de las mentiras y ataques de Lastra fue Rosa Díez, quien le dejó claro que “la verdadera ultraderecha en España son los partidos nacionalistas y los independentistas; y gobiernan con vosotros. Que, para no privaros del máximo de indignidad, os apoyáis también en los albaceas de ETA”.

En este sentido, le dejó un recadito: “Así que menos lobos, caperucita”.

A la vicesecretaria general del PSOE no le gustó nada que el líder del PP fuera contundente sobre el fracaso de su encuentro con Pedro Sánchez: “No tengo ninguna buena noticia. Ni para la economía familiar, ni para los trabajadores, las rentas medias y bajas y las empresas”.

¿El motivo? Feijóo se topó con un Sánchez que no ha querido escuchar siquiera su propuesta para bajar los impuestos, en concreto el IRPF a las familias, para aliviar la fuerte subida de los precios.

El único interés del presidente del Gobierno era forzar el apoyo del PP al Real Decreto Ley de medidas económicas. Es decir, al plan económico del Gobierno para enfrentar las consecuencias de la crisis de Ucrania.

Sin embargo, el ‘popular’ dejó claro que eso no ocurrirá debido al tono autoritario con el que trabaja el PSOE-Podemos: “busca convalidarlo y no negociarlo”. Por lo que aprovechó para lanzar una advertencia del riesgo democrático que existe en España: “Si seguimos así el Parlamento se va a quedar sólo para las preguntas de control al Gobierno”.

Ante las duras críticas al líder del PSOE, Lastra salió en su defensa difundiendo mentiras:

“Pues ponte a trabajar, que no has llevado ni un papel, y no has respondido a ninguna de las propuestas que te han hecho».