La ovación a Ayuso en la Complutense que inquieta a Podemos

Isabel Díaz Ayuso sigue conquistando espacios habitualmente dominados por la extrema izquierda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid participó en una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Si bien a figuras como el venezolano Leopoldo López u Ortega Smith (VOX) se les atacó y boicoteó durante su presencia en dicha universidad, la ‘popular’ vivió un escenario totalmente diferente.

Cientos de estudiantes dieron la bienvenida a Ayuso al al grito de “¡Presidenta, presidenta!”.

Unas imágenes que inquietan tanto en Podemos (que aún recuerdan el escraché sufrido por el propio Pablo Iglesias en la Complutense o el señalamiento contra Juan Carlos Monedero) como en el resto de la extrema izquierda, al ver reflejado en la realidad los datos de las encuestas que advierten del fin del ‘Sanchismo’.

La dirigente madrileña, que intervino en la conferencia ‘Derechos fundamentales y Universidad’ se haya dado todo un baño de masas en esa misma universidad, donde ella misma estudió la carrera de Periodismo.

A su llegada a la Facultad de Derecho, situada en la Plaza de Menéndez Pelayo en Ciudad Universitaria, cientos de estudiantes la han aplaudido, le han gritado piropos y la han grabado con su teléfono móvil.

Además, una vez la presidenta ha entrado en el edificio y ha hecho acto de presencia en una abarrotada Aula Mini Magna de la facultad, donde se ha celebrado el acto, el aplauso ha sido ensordecedor.

Gritos de “¡Presidenta, presidenta!”, silbidos y ovaciones, como puede verse en el vídeo que acompaña a esta información, han sido la bienvenida de estos estudiantes de Derecho a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

No es la primera vez que Díaz Ayuso se da un baño de masas en alguna universidad madrileña. Hace pocos meses, la presidenta regional participó en otro acto en la Universidad CEU San Pablo, donde, según ella misma ironizó, fue recibida como una auténtica estrella del rock.

“Estoy un poco emocionada porque ha sido una entrada… era como Britney Spears , se ha liado una aquí en la puerta y me llena de orgullo porque imagino que tendréis que hacer muchas cosas, ¿no porque estéis de pellas verdad? Y el hecho de que nos dediquéis un rato me llena de satisfacción”, afirmó.

Las imágenes de Ayuso se hacen más dolorosas para Podemos al recordar que, por ejemplo, el pasado 8 de marzo la Complutense amaneció totalmente empapelada con cárteles donde se señala a varios profesores tachados de «acosadores» y «cómplices». Entre ellos, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, los estudiantes aprovecharon para señalar a docentes con un historial de conductas reprobables. En los carteles que han colocado por todos los pasillos, tablones de anuncios, máquinas expendedoras, columnas, etc., atribuyen a Monedero la frase: «Todos hemos tenido nuestras aventuras con alumnas».

Sin olvidar que Iglesias recibió una cucharada de jarabe democrático en marzo de 2020, cuando fue interrumpido e increpado por una veintena de jóvenes de extrema izquierda durante una charla ofrecida en la Facultad de Ciencias Políticas

Un grupo de estudiantes abronca a Pablo Iglesias en la Complutense e interrumpe su acto: “Fuera vende obreros de la Universidad".

Veo esto y no puedo evitar recordar la que ellos le liaron a Rosa Díez solo por no respetar sus ideas. Y me río…

— Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) March 4, 2020