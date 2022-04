El caradura Lobato (PSOE), el mismo que pone en la picota al alcalde Almeida, se indigna cuando señalan a su padre

No tiene vuelta de hoja.

Juan Lobato, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y líder del partido en la región, perpetró en la tarde del 21 de abril de 2022 una escena chirriante.

El político socialista acompañó a su padre en la comparecencia que este tuvo en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre su participación en la asesoría jurídica de la empresa pública que se encargó de pagar los contratos de emergencia para la compra de material sanitario tramitados por el Ayuntamiento de Madrid.

El letrado expuso que la empresa funeraria se limitó a pagar la cuantía correspondiente, por lo que si el servicio jurídico no sabe cuál es el contrato ni el contenido del convenio ni qué mascarillas han llegado «no pueden saber si se corresponde o no con lo ofertado y con lo entregado».

Lo paradójico del asunto, tal y como se cuenta en Okdiario, es que esas manifestaciones colisionan directamente con los convenios de esa compra de material sanitario en los que consta la firma del secretario general de los Servicios Funerarios de Madrid, jefe directo de Lobato en la empresa.

Es más, el propio progenitor de Lobato desmontó la acusación de su propio hijo, quien dejó caer horas antes en la Asamblea de Madrid el hecho de que supuestamente esos contratos no hubieran pasado por la asesoría jurídica de los servicios funerarios tendría que ver con que el alcalde de Madrid era conocedor de que en ellos trabajaba el progenitor del líder socialista en Madrid y querría ocultárselos.

Lobato padre aseguró que eso no es cierto porque sería sobrevalorarse y reconoció que él simplemente es un «mindundi».

Pero, más allá de todos estos legalismos, lo que sorprende es que Juan Lobato se ponga como el bicho del pantano cuando sale a relucir el nombre de su padre.

De hecho, no le hizo ni la menor gracia que Isabel Díaz Ayuso se hiciera eco de las informaciones que vinculaban al progenitor del líder de los socialistas madrileños con la asesoría jurídica de los Servicios Funerarios de Madrid, que es el organismo que autorizó la compra de material sanitario por un monto cercano a los 11 millones de euros.

Tal y como reza el editorial del diario de Eduardo Inda:

Si la izquierda ha sacado a pasear a un primo de Almeida con la única intención de hacerle daño políticamente, Juan Lobato no puede escandalizarse por el hecho de que Ayuso le recordara que, cuando se utiliza ignominiosamente a un familiar, uno puede terminar probando su propia medicina. Aquí no se ha cuestionado el papel del asesor jurídico de los Servicios Funerarios -el padre de Lobato-, sino la hipocresía con la que su hijo se ha comportado en un asunto ante el que no ha dudado en utilizar a la familia de Almeida -como también hizo con la familia de Ayuso- para sugerir un falso compadreo entre el alcalde y los comisionistas.

Juan Lobato se siente dolido por vincular a su padre con el contrato de las mascarillas, cuando el hecho objetivo es que su padre es el asesor jurídico del organismo que autorizó el contrato. De modo que si a Juan Lobato no le valen las explicaciones del alcalde, que pida cuentas a su padre.