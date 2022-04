Juanma Moreno convoca a elecciones en Andalucía: El 19 de junio

Andalucía empieza su cuenta atrás para unas nuevas elecciones autonómicas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, convocó este 25 de abril a un Consejo de Gobierno extraordinario para anunciar el adelanto electoral en la autonomía, justamente cuando las encuestas no dejan de darle como el gran favorito. La fecha de las elecciones será el 19 de junio.

Moreno citó al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, a las seis de la tarde en San Telmo y, posteriormente, convocó a un Consejo de Gobierno extraordinario tras el cual comparecerá públicamente para informar de la fecha de las elecciones.

A las 20.30 horas, el presidente de la Junta comparecerá en una declaración institucional sin presencia de los medios de comunicación, lo que resulta llamativo ya que es habitual que los periodistas puedan asistir y preguntar en este tipo de convocatorias.

Así lo hizo Susana Díaz cuando firmó el decreto de convocatoria para el 2 de diciembre de 2018.

Juanma Moreno ha hecho coincidir su intervención pública con el inicio del informativo en Canal Sur Televisión, recuperando así las comparecencias que hacía en el mismo formato y hora durante la pandemia, aunque esta vez por un motivo bien distinto.

Si Moreno afirma el decreto de disolución este lunes, la cita con las urnas será el 19 de junio, domingo. Fecha que coincide con el puente del Corpus en las ciudades de Sevilla y Granada y con la oposición a maestros de la Junta, en la que compiten 35.000 aspirantes.

La convocatoria electoral supone el fin de la legislatura y también la disolución del Parlamento por lo que no se celebrará el Pleno que estaba previsto para esta semana, los días 27 y 28 de abril. Se trataba de una sesión relevante desde el punto de vista político ya que se iba a aprobar el dictamen de la comisión de investigación de la Faffe, la extinta fundación de la Junta de Andalucía destinada a la formación de los parados cuyos fondos terminaron en prostíbulos.

Hay que recordar que Moreno inició su campaña electoral hacia la presidencia precisamente delante del prostíbulo en el que se gastó el dinero público.

Durante tres años han estado los diputados andaluces trabajando en esta comisión de investigación cuyas conclusiones señalan a los tres expresidentes de la Junta, Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves como responsables políticos de aquel escándalo.

Otro dato a tener en cuenta es que Juanma Moreno ha decidido dejar sobre la mesa la Ley de Economía Circular, uno de los proyectos estrellas de su mandato y que resumía la revolución verde que tanto ha defendido. Hay, además, consenso con el sector, con los empresarios y en el Parlamento andaluz donde todos los partidos excepto VOX estaban dispuestos a aprobarla.

¿Mayoría absoluta en Andalucía?

Las previsiones son bastante halagüeñas para el Partido Popular.

Los de Juanma Moreno prácticamente duplican el número de escaños que obtuvieron en la cita de diciembre de 2018.

Si en aquella jornada el partido conservador alcanzó los 26 parlamentarios, ahora se dispara hasta una horquilla de los 45-47, según la encuesta de NC Report para el diario La Razón.

Ahora mismo, según ese sondeo, la mayoría absoluta para los populares está a solo ocho parlamentarios.

No obstante, en caso de no alcanzar la misma, estaría al quite VOX, al que la demoscopia le otorga también un importante alza en el número de actas.

Si ya fue toda una sorpresa que la formación ‘verde’ alcanzase los 12 diputados hace cuatro años, en 2018, ahora la cifra se sitúa en 17-18 representantes.

Dicho en plata, la mayoría absoluta del PP, con el concurso de VOX, se reforzaría hasta llegar a los 65 escaños.

El actual socio de Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, Ciudadanos, se la pega a base de bien.

Juan Marín repite milimétricamente lo que le ha sucedido al partido naranja en otras citas electorales, con batacazos claros en Cataluña y Castilla y León, así como su total aniquilación el 4 de mayo de 2021 en los comicios anticipados en la Comunidad de Madrid.

La previsión para Ciudadanos es de uno a tres escaños, prácticamente 20 menos que los obtenidos en la última convocatoria electoral en esas tierras.