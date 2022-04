El augurio de Abascal sobre las elecciones en Andalucía que aterra al PSOE

Santiago Abascal lanza un profético mensaje sobre las elecciones de Andalucía que se celebrarán el próximo 19 de julio.

Utilizando una fórmula que le salió bien en Castilla y León para augurar que Juan García-Gallardo acabaría como vicepresidente de la autonomía, el líder de VOX ahora adelanta lo que podrá pasar en Andalucía.

“A Macarena [Olona] se le está poniendo cara de presidenta”, indicó. A buen entendedor, pocas palabras. Más aún cuando están tan recientes sus declaraciones del 13 de febrero, cuando advirtió que a García-Gallardo “se le está poniendo cara de vicepresidente”. Algo que acabó ocurriendo.

“A Macarena se le está poniendo cara de presidenta”. 😏 pic.twitter.com/LhvlyurKVl — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 27, 2022

Si bien dejó claro que VOX no anuncia sus candidatos hasta que no son designados por los órganos de gobierno internos, sus palabras están generando un gran pánico en una izquierda y extrema izquierda que (solo ante los rumores de que Olona seria la candidata de VOX) lleva semanas volcado en una campaña de acoso y derribo a la diputada.

Sin embargo, no es el único mensaje que aterroriza al PSOE y sus socios. El pasado 19 de abril ya mandó otro recadito que puso muy nervioso al partido de Pedro Sánchez, que ha visto cómo el voto de las zonas rurales migró masivamente al partido de Santiago Abascal.

La crisis socialista es tan grande que hasta ‘El País’ publicó una noticia titulada: “Alerta en el PSOE por la fuga de votos a VOX en las zonas rurales”. Una publicación que fue aprovechada por Abascal para adelantar lo que le pasará en las próximas elecciones.

“Cada vez más españoles del campo, de la mar, de la industria, de las pequeñas ciudades y de los grandes núcleos ven en VOX un refugio y una esperanza ante tanta ruina. O protegemos los intereses de los españoles, o damos gusto a lobbies ideológicos. En VOX lo tenemos claro”.

Cada vez más españoles del campo, de la mar, de la industria, de las pequeñas ciudades y de los grandes núcleos ven en VOX un refugio y una esperanza ante tanta ruina. O protegemos los intereses de los españoles, o damos gusto a lobbies ideológicos. En VOX lo tenemos claro. pic.twitter.com/dzP2O5VVM0 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 19, 2022

Acoso a Olona

A inicios de marzo, Olona dejó claro que no dejaría pasar el comentario ‘machista’ de Teresa Rodríguez.

La diputada de VOX decidió confrontar a la portavoz de Adelante Andalucía por sus críticas al ver a Olona vestida probándose un vestido de flamenca, típico de la Feria de Abril en Andalucía y que previsiblemente lucirá para la ocasión.

En un visible temor al impacto electoral que puede tener su inminente ‘desembarco’ en la comunidad autónoma, la política de extrema izquierda indicó en su cuenta de Twitter.

“Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena”, atacó Rodríguez.

Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena 😉 pic.twitter.com/YlQ0FKeXMm — Teresa Rodríguez – Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) March 3, 2022

Si bien la diputada de VOX decidió inicialmente ‘no entrar al trapo’, no pudo dejar pasar el comentario ‘machista’ y le confrontó directamente en Twitter.

“Lucho por una España donde una mujer pueda vestir como le de la gana. Sin que la señalen por ello”, indicó en respuesta a las críticas.

Ante el aluvión de críticas, Teresa Rodríguez intentó justificar su ofensiva contra la diputada de VOX.

“Vale, por ser más clara, me refiero a que Macarena Olona nos está usurpando la identidad. No es malo ser de Alicante, vivir en Madrid y que tu partido te mande de cunera, no pasa nada, no eres la primera, pero está mal intentar engañar a la gente”.

Sin embargo, una vez más salió escaldada. Esta vez por la periodista Rebeca Crespo, que le desmontó todos los argumentos contra Olona en una sola frase: “Me sorprende que siendo tan andaluza no sepas que sobre estas fechas las mujeres se hacen, y prueban, los vestidos que van a llevar en la feria, Teresa”.

José María González ‘Kichi’ también salió trasquilado en su fallido intento de descalificar a Olona.

Todo comenzó cuando la diputada de VOX publicó: “Gracias a las chirigota ‘El Madrileño’ por tanto arte. Pena no estar en Cádiz para disfrutarlo en directo. Que grande sois. Nuestras tradiciones”.

Una publicación que utilizó el alcalde de Cádiz para atacarla.

“Mesetarianismo: Apropiación cultural, sin respeto alguno ni conocimiento, que lleva a cabo la gente de Despeñaperros pa arriba de Andalucía. En este fenómeno destacan dos cosas: – El desconocimiento. – El aire prepotente y colonizador. Vamos, Macarena, que no tienes ni idea”.

Sin embargo, no se esperaba que Olona le sacudiera con una rápida frase: “Ponte a currar. Pesao”.