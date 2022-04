Teresa Rodríguez pone de líder en Córdoba a la joven que se ofreció a “comerle la p… a Sánchez”

Teresa Rodríguez parece estar muy perdida en sus estrategias para las elecciones del 19 de junio en Andalucía.

Si ya salió en varias oportunidades escaldada por insultar a Macarena Olona antes de que fuera oficialmente la candidata de VOX, su plan de nombrar a Marta María Sánchez como cabeza de lista por Córdoba de Adelante Andalucía no salió nada mejor.

La estudiante universitaria de apenas 24 años quedó en el centro de la polémica por sus desafortunadas publicaciones en las redes sociales. Unos mensajes que generan una gran controversia por tener un contenido por apto para una persona que prevé convertirse en un representante público: «Pedro Sánchez te como la polla de verdad te lo digo».

Su pasión por el presidente del Gobierno también quedó manifestada en sus ataques a Susana Díaz, con quien justamente el líder del PSOE tuvo su propia guerra interna y en la que la ahora candidata tomó postura: “Susana Díaz ha sido el cáncer de Andalucía durante mucho tiempo”.

Os presento a Marta María Sánchez, la estudiante universitaria de 24 años que ha sido elegida por Teresa Rodríguez como cabeza de lista por Córdoba de Adelante Andalucía para las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. pic.twitter.com/HyeD4KATsk — Mar Díaz (@MarDGamero) April 29, 2022

Se trata de una publicación realizada en abril de 2019, cuando Sánchez agradeció justamente a Unidas Podemos su apoyo. No es un caso aislado, Marta María Sánchez también es la autora de otras publicaciones como “Si somos lo que comemos tú eres la polla, chavala” o “¿Sabéis lo que es jugar a la Play medio en bolas, con buen clima y fumando? Os lo diré: Mi vida en Granada”.

Hasta la fecha, el anuncio de la candidatura de Marta María Sánchez está destacando más por su polémica que por tener opciones para ganar. Ahora bien, la culpa no es de la joven estudiantes o sus desafortunados tuits, sino de una Teresa Rodríguez que viene perdieron la batalla desde antes del pistoletazo de salida.

Olona arrasa con Teresa

A inicios de marzo, Olona dejó claro que no dejaría pasar el comentario ‘machista’ de Teresa Rodríguez.

La diputada de VOX decidió confrontar a la portavoz de Adelante Andalucía por sus críticas al ver a Olona vestida probándose un vestido de flamenca, típico de la Feria de Abril en Andalucía y que previsiblemente lucirá para la ocasión.

En un visible temor al impacto electoral que puede tener su inminente ‘desembarco’ en la comunidad autónoma, la política de extrema izquierda indicó en su cuenta de Twitter.

“Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena”, atacó Rodríguez.

Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena 😉 pic.twitter.com/YlQ0FKeXMm — Teresa Rodríguez – Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) March 3, 2022

Si bien la diputada de VOX decidió inicialmente ‘no entrar al trapo’, no pudo dejar pasar el comentario ‘machista’ y le confrontó directamente en Twitter.

“Lucho por una España donde una mujer pueda vestir como le de la gana. Sin que la señalen por ello”, indicó en respuesta a las críticas.

Ante el aluvión de críticas, Teresa Rodríguez intentó justificar su ofensiva contra la diputada de VOX.

“Vale, por ser más clara, me refiero a que Macarena Olona nos está usurpando la identidad. No es malo ser de Alicante, vivir en Madrid y que tu partido te mande de cunera, no pasa nada, no eres la primera, pero está mal intentar engañar a la gente”.

Sin embargo, una vez más salió escaldada. Esta vez por la periodista Rebeca Crespo, que le desmontó todos los argumentos contra Olona en una sola frase: “Me sorprende que siendo tan andaluza no sepas que sobre estas fechas las mujeres se hacen, y prueban, los vestidos que van a llevar en la feria, Teresa”.