No hay quien pare a Isabel Díaz Ayuso.

Y lo más significativo, electoralmente, es que la la actual presidenta madrileña no sufre desgaste alguno.

Todo lo contrario, porque en plena ofensiva contra ella del socialista Sanchez y sus compinches, con RTVE, El País, cadena SER, LaSexta y todos los tertulianos del pesebre intentando erosionar a la popular, agitando sin fundamento los ‘pecados’ y ‘comisiones’ de su hermano, Ayuso crece en intención de voto.

Si hoy hubiera elecciones autonómicas en Madrid, la presidenta de la Comunidad mejoraría su resultado con respecto a las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 20221.

Ayuso cosecharía el 46,1% de los votos, casi un punto y medio más que hace un año.

Y obtendría 66 diputados en la Asamblea de Vallecas. Uno más que ahora.

Quedaría el PP a tres de la mayoría absoluta.

Así se desprende de la encuesta de SocioMétrica, que El Español publica este 1 de mayo de 2022, víspera de la fiesta de la comunidad.

Falta poco más de un año para la celebración de los próximos comicios regionales y todo indica, a la vista de la incompetencia de la oposición izquierdista y de los turbios apaños que realiza Sánchez, que Ayuso todavía mejorara sus expectativas políticas.

Incluso con los resultados del sondeo, la presidenta madrileña podría volver a gobernar sin VOX, partido con el que tiene excelentes relaciones.

Necesitaría Isabel Díaz Ayuso a Rocío Monasterio, con quien exhibe buena sintonía, para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias.

La encuesta del diario de Pedrojota, que profesa un odio sarraceno a VOX, atribuya al partido de Abascal solo 14 escaños, uno más de los que tiene ahora.

Los ‘errejonistas’ de Más Madrid -siempre según Sociométrica- sacarían 28 diputados y el PSOE, en constante caída, apenas llegaría a los 21 y se ‘consolida’ como tercera fuerza política en la región.

Los de Podemos suman 7 raquíticos escaños y los de Ciudadanos desaparecen.

Como para tirar cohetes.

Fiel a su estilo y consciente de que la mejor defensa siempre es un ataque, preguntada por los pactos del PP con VOX, Ayuso ha recordado en Asturias a todos los periodistas y empresarios reunidos ante ella, que el Gobierno Sánchez pacta con “la banda terrorista ETA”.

“Creo que VOX es el señuelo para tapar todo lo que ocurre. Antes lo era Franco, pero como ya no cuela porque lo han movido incluso de su tumba y nadie se ha levantado porque los españoles estamos a otras cuestiones, ahora todo se tapa con VOX. Pase lo que pase, es el señuelo porque hay muchos políticos en este país que no tienen nada que proponer y como no son capaces de llamar a los ciudadanos a las urnas con propuestas en propositivo lo que tienen que hacer es promover instintos, crean odios contra partidos políticos”.