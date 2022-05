El vídeo viral de Olona que desmonta los bulos de Sánchez y agita Andalucía

Un vídeo de Macarena Olona está corriendo como la pólvora en Twitter.

En la grabación, difundida por InfoSpain, se observa cómo Pedro Sánchez lanza bulos en contra de VOX y cómo son tumbados por la candidata del partido de Santiago Abascal a las elecciones autonómicas de Andalucía.

El presidente del Gobierno afirma que VOX señala a “los homosexuales como enfermos” a lo que sigue una entrevista con Olona donde echa por tierra las acusaciones del socialista al afirmar: “Si mi hijo me dijera ‘mamá soy gay’, actuaría de la misma forma de si me dijera ‘mamá tengo novia’. Y es decirle, quiero conocer a tu pareja para convertirme en la suegra preferida y así no perder a mi pollito”.

Sin embargo, no es el único ‘fake’ que le desmonta a Sánchez, quien también señala a VOX de culpar a las mujeres de realizar denuncias falsas ante los casos de machismo. En esta oportunidad, Olona le desmiente desde el Congreso de los Diputados, donde metió un ‘zasca’ a Irene Montero.

“En VOX defendemos un modelo de mujer libres e iguales que miran a los hombres de tú a tú en plano de igualdad”. Una frase que aprovechó para preguntarle a la ministra de Igualdad: “Qué le diría a las mujeres que son víctimas de agresiones? Y de paso le tengo que preguntar a usted, porque su pareja [Pablo Iglesias] a fantaseado con azotar a una mujer hasta hacerla sangrar”.

La candidata de VOX hace mención a las palabras del exlíder de Podemos cuando, en 2014, afirmó en una conversación de Telegram que «azotaría hasta que sangrase» a la periodista Mariló Montero.

A partir de este momento, el vídeo recopila algunos de los mejores momentos de Olona en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, cuando troleó a los independentistas catalanes por sentirse indignados por haber sido espiados por el Gobierno de España, a lo que la diputada fue contundente: “¿Y?, ¿dónde está el problema?, ¿qué les han espiado?, poco…poco les han espiado porque en 2017 dieron un golpe de Estado”.

También se recupera el ‘momentazo’ del 27 de abril, cuando Olona sacudió sin dudarlo a Meritxell Batet.

La representante de VOX no dejó pasar impune la complicidad de la socialista en el cambio de una norma que dará entrada en la comisión de secretos a ERC, Bildu y la CUP, por lo que exigió su “inmediata” dimisión ya que “usted no desaprovecha la ocasión para prostituir esta cámara”.

Su afirmación generó un gran silencio incómodo entre la izquierda y la extrema izquierda del Congreso, mientras que sus compañeros de VOX la aplaudieron durante varios segundos que se hicieron eternos para una Batet visiblemente incómoda.

Finalmente, el vídeo agita toda Andalucía al recuperar la premonitoria frase de Santiago Abascal: “A Macarena se le está poniendo una cara de presidenta”. Un pronóstico que hace temblar a la izquierda y la extrema izquierda, que ha venido atacando a Olona desde antes de que fuera oficial su candidatura.

Acoso a Olona

A inicios de marzo, Olona dejó claro que no dejaría pasar el comentario ‘machista’ de Teresa Rodríguez.

La diputada de VOX decidió confrontar a la portavoz de Adelante Andalucía por sus críticas al ver a Olona vestida probándose un vestido de flamenca, típico de la Feria de Abril en Andalucía y que previsiblemente lucirá para la ocasión.

En un visible temor al impacto electoral que puede tener su inminente ‘desembarco’ en la comunidad autónoma, la política de extrema izquierda indicó en su cuenta de Twitter.

“Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena”, atacó Rodríguez.

Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena 😉 pic.twitter.com/YlQ0FKeXMm — Teresa Rodríguez – Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) March 3, 2022

Si bien la diputada de VOX decidió inicialmente ‘no entrar al trapo’, no pudo dejar pasar el comentario ‘machista’ y le confrontó directamente en Twitter.

“Lucho por una España donde una mujer pueda vestir como le de la gana. Sin que la señalen por ello”, indicó en respuesta a las críticas.

Ante el aluvión de críticas, Teresa Rodríguez intentó justificar su ofensiva contra la diputada de VOX.

“Vale, por ser más clara, me refiero a que Macarena Olona nos está usurpando la identidad. No es malo ser de Alicante, vivir en Madrid y que tu partido te mande de cunera, no pasa nada, no eres la primera, pero está mal intentar engañar a la gente”.

Sin embargo, una vez más salió escaldada. Esta vez por la periodista Rebeca Crespo, que le desmontó todos los argumentos contra Olona en una sola frase: “Me sorprende que siendo tan andaluza no sepas que sobre estas fechas las mujeres se hacen, y prueban, los vestidos que van a llevar en la feria, Teresa”.

José María González ‘Kichi’ también salió trasquilado en su fallido intento de descalificar a Olona.

Todo comenzó cuando la diputada de VOX publicó: “Gracias a las chirigota ‘El Madrileño’ por tanto arte. Pena no estar en Cádiz para disfrutarlo en directo. Que grande sois. Nuestras tradiciones”.

Una publicación que utilizó el alcalde de Cádiz para atacarla.

“Mesetarianismo: Apropiación cultural, sin respeto alguno ni conocimiento, que lleva a cabo la gente de Despeñaperros pa arriba de Andalucía. En este fenómeno destacan dos cosas: – El desconocimiento. – El aire prepotente y colonizador. Vamos, Macarena, que no tienes ni idea”.

Sin embargo, no se esperaba que Olona le sacudiera con una rápida frase: “Ponte a currar. Pesao”.