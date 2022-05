Mónica García se mete el mayor autozasca jamás visto: recuerda todos los palos recibidos de Ayuso

Pleno en la Asamblea de Madrid o lo que es lo mismo, un día dificilísimo para Mónica García del que siempre sin excepción sale escaldada.

Pero lo de este jueves 12 de mayo de 2022 fue demasiado. A la propia García, ya saben, Médico Madre Pistolera y Forrada, se le ocurrió -era genial en su cabeza- que sería buena idea sacar la lista completa de zascas y descalificativos que ha utilizado en los últimos tiempos Isabel Díaz Ayuso para dejarla KO. ¡Y la leyó!

Seguramente la intervención política más divertida de la de Más Madrid:

Hoy no le voy a hacer una pregunta de sesión de control al uso sino una reflexión sobre la calidad de estas sesión que usted convierte los jueves en un barrizal irrespirable. Le voy a dar dos datos… Le voy a enumerar las cosas con las que usted ha respondido a mis preguntas: «Bildu, bolivarianos, capillas, Cuba, dictadura, entrecot, ETA, liberados sindicales, okupas, el Papa , Phoskitos, pistolas , rebequita en misa y Venezuela».

Pero esperen, que hay más porque García también se preparó la lista de improperios de la presidenta hacia su persona:

Y segundo dato, lo que ha dicho sobre mí: que estoy desesperada, que tengo la cara mustia, que sonría un poco más, que tengo cara de alquilo, que me hago tirabuzones paperos en el pelo, que si bailo o dejo de bailar, que si como esto o lo otro y que si trabajo más o menos. Pero con la que ha cruzado todos los límites fue la semana pasada cuando dijo que venía aquí a hacer terapia porque en mi familia no me aguantaban.