Gallardo (VOX) zarandea a un «manipulador» reportero de Ferreras (laSexta): «Son una vergüenza para España»

Juan García-Gallardo no está dispuesto a tragar con la manipulación de la izquierda y de la extrema izquierda.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León zanjó la polémica provocada por su dura respuesta a una procuradora con discapacidad del PSOE, Noelia Frutos, y que fue distorsionada para ser usada de arma arrojadiza contra VOX.

Todo comenzó cuando la socialista le pidió que no le tratasen con “condescendencia” por su condición, algo que hizo García-Gallardo al dejarle claro que: “No la voy a tratar con ninguna condescendencia sus faltas de respeto y le voy a responder como si fuera una persona como todas las demás”.

A lo que agregó: “No como hace su grupo parlamentario” en una clara crítica al PSOE.

Si bien sus palabras buscaban no tener ningún tipo de discriminación hacia Frutos, todos los partidos de izquierda y sus medios afines intentaron aprovechar la frase para acusar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León de intolerante.

Algo que también intentó el reportero de Antonio García-Ferreras sin esperar que acabaría trasquilado en directo.

El periodista de laSexta buscó acorralar al representante de VOX al preguntar: “¿Y sobre lo que usted dijo a una procuradora y toda la polémica que hay porque le dijo ‘le voy a responder como si fuese usted normal’?”. Sin embargo, el ‘zasca’ fue inmediato.

Viendo a la cara del periodista de Ferreras, García-Gallardo lanzó un contundente: “Eso es mentira” y de inmediato procedió a ‘desnudar’ a laSexta: “Lo que no es normal es que los periodistas de laSexta manipulen, siempre que tienen ocasión, los mensajes de VOX…”.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León puso énfasis en que “yo no dije eso. Yo lo que dije fue que, a petición suya de que no le tratara con paternalismo, le iba a responder como a cualquier persona, sin condescendencia… Así que no mienta”.

A lo que sentenció con un letal: “Son una vergüenza para España”.

Una dura intervención que el propio García-Gallardo compartió a través de su cuenta de Twitter para dejar en evidencia a laSexta y a los demás medios de comunicación afines a la izquierda y extrema izquierda que buscan tergiversar su intervención para atacar a VOX y al pacto con el PP en Castilla y León.

A la mentira se responde con la verdad. pic.twitter.com/cnmsde3fMI — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) May 25, 2022

Se cumple la profesía

En la presentación de los nuevos secretarios generales de la Junta de Castilla y León, el vicepresidente de la Junta se quiso poner la venda antes que la herida y previno a los nuevos altos cargos de la responsabilidad que van a tener que ejercer para rozar la perfección en la gestión y no les puedan poner piedras en el camino a diario desde la izquierda y sus terminales mediáticas.

El representante de VOX advertía que él y sus compañeros «van a ser vigilados con lupa», algo que se cumplió un mes después de sus palabras cuando se intentó aprovechar una sola frase de toda su intervención para generar polémica y crispación en Castilla y León.