Rita Maestre culpa a Almeida de que las redes recuerden su ‘topless’ en una capilla y el alcalde no aguanta la risa

José Luis Martínez-Almeida no pudo aguantar la risa por el nuevo dislate de Rita Maestre.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento buscó acusar al alcalde “instiga el odio en general, muy especialmente contra mí”. Al punto de que afirmó, sin pruebas, de que son los seguidores del ‘popular’ quienes la tildan de “puta”, “zorra”, “guarra” o le piden que “enseñe las tetas” en las redes sociales.

Justamente este último punto hizo que Martínez-Almeida no pudiera aguantar la risa y mostrar una expresión de sorpresa, ya que fue la propia Rita Maestre quien protagonizó el asalto a la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense el 10 de marzo de 2011, dejando las imágenes de la política de extrema izquierda en sujetador que aún recuerdan los usuarios de Twitter.

“Eso dicen sus seguidores cuando los lanza contra mis redes sociales. Y creo que usted se cree que con esto me hace algún tipo de daño. Creo que se cree que me incomoda, creo que se cree que me achanta. Se equivoca completamente”, insistió Maestre ante el alcalde que no daba crédito a las acusaciones.

Ni Almeida ni ningún señor me achanta: estoy orgullosa de lo que soy y de lo que fui. pic.twitter.com/d1JQ0Uukgk — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) May 31, 2022

La estrategia de acusar al ‘popular’ forma parte de la estrategia de Más Madrid para lanzar una cortina de humo sobre la polémica que rodea a su partido y que aprovechó el alcalde para zarandearles.

No en vano, Martínez-Almeida no dejó pasar la oportunidad de trolear a Rita Maestre por los chanchullos de Más País que salieron a la luz este 31 de mayo.

En concreto, se trata del escándalo publicado por ‘El Mundo’ donde se acusa al partido de Íñigo Errejón de haber falsificado firmas y fingir una asamblea para ir a las elecciones generales de 2019.

Así lo desvelarían los mensajes entre el que fue el tesorero del partido en ese momento, Francisco de Asís Fernández, y sus compañeros de partido antes de las generales demuestran estos hechos:

«Ya tengo la escritura de modificación de estatutos de Más Madrid. Como imaginaba, dicen que hubo una asamblea el domingo 22 de septiembre, convocada en tiempo y forma en la que se adoptaron los acuerdos de modificación de nombre, ámbito y logo».

Más tarde argumenta que ese encuentro fue falso. Ese cambio de estatutos para dar el salto nacional fue argumentado por el propio De Asís como un proceso que se hizo «con prisas» por la proximidad de los comicios. «No se prestó mucha atención a la formalidad del proceso».

Un escándalo que aprovechó Almeida en el Pleno para trolear a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.

«Usted (a Rita Maestre) es la líder de la oposición más corrupta», forma parte de «una trama corrupta» porque la constitución de la formación lo hizo sustentándose en una presunta falsedad documental, con la firma de un concejal supuestamente falsa, «para modificar los estatutos para presentarse a las elecciones de noviembre de 2019 como Más País» para que, una vez pinchada «la burbuja Errejón, decidan volver a ser Más Madrid», se divertía el alcalde.

Los bulos de Rita

Solo una semana antes, el alcalde también ponía contra las cuerdas a Maestre por tumbarle un tuit plagado de bulos.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento acusó al alcalde de Madrid de “dejar a 25.400 familias sin plaza en las escuelas infantiles, recortar 16 líneas de autobuses de la EMT, dejar fuentes cerradas en plena ola de calor, dar la bienvenida al rey huido y presumir del PP más corrupto”.

La ‘asalta capillas’ incluso utiliza la publicación para afirmar que “en un año, lo mandamos a la oposición”.

Sin embargo, su tuit se derrumbó como un castillo de naipes cuando Martínez-Almeida destruyó sus ‘fakes’ con solo una frase.

El ‘popular’ dejó claro que “teniendo en cuenta que este año han solicitado plaza en escuelas infantiles 12.555 familias, imaginen la veracidad del resto del tuit”.

El duro golpe, que se suma a la larga lista de varapalos que el alcalde le ha metido a la portavoz de Más Madrid, hizo que Rita Maestre intentase sacudirse el ‘zasca’ con un fallido contraataque.

“Rápido para el chascarrillo, lento para gobernar. Son 25.000 solicitudes de 12.555 familias. Ve a las 8.400 familias que se han quedado sin plaza, 2 de cada 3 solicitantes, a hacerles el chiste, verás qué gracia les hace”, respondió.

Sin embargo, las cuentas seguían sin salirle a la política de extrema izquierda.

Una oportunidad que no desaprovechó José Aniorte Rueda, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social de Madrid, para lanzarle un torpedo que le acabó de hundir:

“Pero Rita, ¿cómo va a haber 25.000 familias sin plaza si solo 12.500 han solicitado plaza? Lo cierto es que el próximo curso habrá 7 escuelas y 800 plazas más que en el anterior mandato. Y la Beca Infantil llega ya a 1.700 familias. Esto es apostar por la conciliación.