El siguiente paso del independentismo: forzar a los alumnos a hablar catalán entre ellos

El independentismo catalán quiere meter sus zarpas hasta en cómo hablan los niños dentro de los colegios.

La Generalidad ataca a los propios alumnos del centro escolar alegando que hablan en español entre ellos, por lo que se ha quejado a los directores de los centros.

Una presión que llega justamente después de incumplir lo escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en referencia a que se impartan las clases con, al menos, un 25% de castellano, decide tratar de controlar el idioma en el que hablan los estudiantes.

Esta situación pone en riesgo el Estado de Derecho en el que nos encontramos, como aseguró Rosa Díez a través de su cuenta oficial de Twitter.

Son carne de banquillo. Espero q haya un juez que se atreva a poner a buen recaudo a quienes nos los están robando los derechos de ciudadanía. Y que lleguen hasta el final, o sea, hasta Moncloa. https://t.co/uf0DAfF2iz — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 1, 2022

Josep González-Cambray, el consejero de Educación, asegura que esto se trata de un «retroceso significativo», ya sea en el uso de catalán en las aulas o en las relaciones entre alumnos.

A pesar del descontento general que crea esta situación, alegando que en las actividades grupales y educativas debería existir una reducción del empleo de la lengua catalana entre docentes y alumnos, la Generalidad catalana decide hacerse el sueco.

Esta realidad es bastante preocupante teniendo en cuenta que el catalán es «la lengua de uso escolar durante un 62,1% de la jornada en Primaria y un 60,6% en Secundaria, mientras al 33,1% y el 32,9% del español«, explica la carta enviada al Gobierno catalán.

Aún así, la Generalidad exige a los centros que no hagan uso del 25% de las clases en castellano, según obliga la Justicia. Por si no fuera suficiente, pide que no se aplique ningún porcentaje mínimo a la hora del empleo de lenguas en el ámbito académico con el fin de protegerse de la obligación de impartir español.

Algo que no sorprende en absoluto es la iniciativa de Sánchez, que ha sido nula. El Presidente ha decidido no tomar medidas ante esta situación. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno de España, ha evitado hacer cualquier tipo de comentarios al respecto y únicamente se ha dignado a decir que «las administraciones deben cumplir los mandatos de los jueces».

Otras polémicas

No es la primera vez que las escuelas se ven afectadas por situaciones relacionadas con el empleo del castellano en las aulas. Más concretamente, en junio de 2021, la Plataforma per la Llengua realizó una serie de espionajes a un total de 50 centros educativos para asegurarse del empleo de catalán en las aulas catalanas e, incluso, en los recreos.