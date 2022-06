Espectaculares troleos de Ayuso en la Asamblea a las podemitas radicales

Tremenda sesión plenaria en la Asamblea de Madrid la de este 9 de junio de 2022. Ya saben, una nueva ocasión para que Isabel Díaz Ayuso repartiera estopa a los portavoces de la oposición que intentan agredirla. Y así cumplió.

La primera que tomó la palabra, y por tanto, el insulto, fue la podemita Carolina Alonso, que rápidamente lo tiró por el debate de los libros de texto que el PP de Madrid ha elevado al Tribunal Supremo. Eso sí, esta portavoz de los morados metió conceptos bobos con calzador en su discurso para terminar por llamar nazi y Putin a la presidenta sin ton ni son:

«Le pregunto si de verdad cree que hay un problema de sectarismo en los libros de texto o esta guerra judicial que se ha montado es una cortina de humo para que no hablemos de su pésima gestión. Porque se ha montado una especie de tribunal de la Inquisición para censurar libros de texto al más puro estilo de la Alemania nazi. Lo que quieren hacer ustedes ya lo ha hecho el señor Putin…»

Y después le tocó la respuesta a la diana predilecta de los podemitas:

«En este pleno ya me han relacionado con la Alemania nazi, con Putin y que fomento las violaciones. Creo que se lo deberían mirar, porque vista las formas con las que me hablan, se ve que hemos tocado en la tecla. Esta reforma nadie la pidió y se aprovechó la pandemia para pactarla. No hay derecho a tocar el currículo de esta manera sin consenso. Quienes censuran son ustedes, lo que sí es censura es regalar el aprobado, la cultura de los porros o las pagas. Y probablemente ustedes quieren cambiar a los romanos por los perroflautas, a los Reyes Católicos por los reyes de Galapagar, el derecho romano por el derecho a la okupación, o las sátiras de Quevedo por las de Echenique…»