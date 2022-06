‘Sablazo’ de Rocío Monasterio a los políticos podemitas que se quejan del calor: “Ya se quieren ir de vacaciones”

¡Dos orejas!

Así hubiese sido premiada la diputada de VOX, Rocío Monasterio, por su actuación de este jueves, 16 de junio de 2022, en la Asamblea de Madrid si lo trasladamos a la tauromaquia.

Y es que todos los sondeos reflejan que la derecha barrerá en las elecciones andaluzas de este domingo, 19 de junio. Tanto que incluso el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se ha borrado de la campaña. Monasterio ha retratado a la ‘progresía’ al aseverar que esto es debido a que “han traicionado a los suyos”.

Además, la representante de VOX les recrimina su fijación con el tema del calor de estos días porque con el “desquiciamiento con el cambio climático” lo que han hecho es “acabar con los empleos porque hacen cerrar industrias, hacen perder empleos”.

Y les vuelve a dejar en evidencia: “¿Ustedes tienen calor? ¡No me digan! ¡Por favor! Calor tienen los obreros en las obras de construcción que no se quejan y trabajan todos los días, no como ustedes que se quieren ir todos de vacaciones”.