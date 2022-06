Ayuso revienta a la ‘progre’ mediática por intentar vender un conflicto con Juanma Moreno

El batacazo electoral en Andalucía les ha dejado tocados.

La izquierda mediática inicia su ataque contra el Partido Popular (PP) luego del triunfo histórico de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, intentando sembrar divisiones en el seno de la formación.

En la inauguración del evento empresarial ‘Madrid and the New Middle East’, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luego de su comparecencia, ha sido objeto de unas preguntas tendenciosas que buscaban reflejar desunión en dentro de la formación popular.

Un periodista de La Sexta inició la carga: “dado que ayer las palabras moderación, gestión, centrismo fueron de las más pronunciadas en Génova, por Cuca Gamarra, ¿considera que esta vía de moderación y discurso centrado es la fórmula para parar a VOX? ¿Cómo considera, se siente aludida en esas alusiones insistentes por parte de Génova? ¿Es una alusión a su manera de entender la política?”.

Felicidades a @JuanMa_Moreno por el resultado histórico en Andalucía. La izquierda se desmorona porque el PP gestiona, piensa en los ciudadanos y demuestra que la política no es propaganda socialista, sino hechos, ideas y convivencia. Ante el sectarismo, convencimiento. pic.twitter.com/iZ5I8EbjRD — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 19, 2022

La también presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, que entendió perfectamente el cariz de la pregunta, respondió de forma directa y contundente: “a estas alturas de mi vida política, ya soy experta en las campañas de la izquierda. Ahora toca volver a mirarme a mí a ver si de esta manera buscamos divisiones dentro del PP”.

“Lo primero que quiero decir es que no he perdido ningunas elecciones, quienes se han hundido son los señores de la izquierda al completo porque su proyecto y programa es un fracaso. En segundo lugar, nadie me va a enfrentar a Juanma Moreno ni nadie me va a enfrentar a Alberto Núñez Feijóo y yo no voy a cambiar ni un milímetro mi política en la Comunidad», ha dejado en claro Ayuso.

Respecto a VOX, ha considerado que ella no tiene “porqué decirle a un partido que se está equivocando dónde tiene que cambiar».

Luego, otro periodista de la Cadena SER persiste en la misma tónica, al preguntar si “la mayoría absoluta en Andalucía de alguna forma debilitaba su poder interno dentro del Partido Popular.

“Yo insisto en que no voy a entrar en las campañas de la izquierda, que ya me han demostrado desde primera hora de la mañana cuál es el argumentario”.

Además, la presidenta de Madrid ha señalado que «si se hubieran celebrado las elecciones generales ayer, el resultado hubiera sido el mismo. Hoy ya estaría el presidente Sánchez haciendo las maletas. España no aguanta esta situación por más tiempo y el hartazgo se ha expresado en las urnas».

«La gente de a pie de calle, la gente normal y corriente, con problemas normales como el paro, está viendo el destrozo que están cometiendo la educación y la división entre españoles, la falta de respeto institucional y de acompañamiento a los ciudadanos, por ejemplo, en Cataluña dónde están siendo vulnerados sus derechos constitucionales», ha detallado.

Ayuso, además de frenar esta embestida de la izquierda mediática ha felicitado al recién electo presidente de Andalucía. “Ayer estuve hablando con Juanma” y dejó ver que si su agenda lo permite, asistirá a la toma de posesión.

“Hoy es un día de celebración para Andalucía y para España y ese es el mensaje que quiero trasladar”, finalizó.