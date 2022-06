El PSOE quiere ‘vengarse’ del PP tras la humillación de Andalucía y Ayuso acepta el reto: «A por ello»

El PSOE quiere ‘vengarse’ del Partido Popular por la humillación protagonizada en las votaciones autonómicas de Andalucía.

El nefasto resultado de los socialistas, que se suma a los ya obtenidos en Madrid y Castilla y León, hacen que la izquierda ya esté movilizando toda su maquinaria contra Isabel Díaz Ayuso.

Una estrategia que comenzó, según desvela la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el preciso momento en que se cerraron las urnas en Andalucía y el PSOE y sus aliados ya sabía que no regresarían a la Junta.

“Para la izquierda la campaña en Madrid comenzó nada más cerrarse la urna este domingo en Andalucía”, detalló la ‘popular’. Sin embargo, lejos de asustarse o de preocuparse, Ayuso no dudó en recoger el guante de la izquierda y advierte que luchará por Madrid a capa y espada: “Pues nada: a por ello”.

Para la izquierda la campaña en Madrid comenzó nada más cerrarse la urna este domingo en Andalucía. Pues nada: a por ello. pic.twitter.com/eIusMOEL6F — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 21, 2022

La preocupación en el PSOE para invertir la tendencia negativa es evidente. No solo por el disparatado análisis de Adriana Lastra sobre los resultados de Andalucía por los que le cayó una ‘paliza’ en redes sociales o por la falta de reconocer los errores propios de Pedro Sánchez que le llevaron a ser corrido a palos por los agentes de la Policía Nacional, sino por los desesperados planes de plantear un adelanto de las elecciones generales.

Un escenario que adelantó el diputado en el Congreso Carlos García Adanero a ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital. Sin embargo, considera que la opción que estudía el PSOE se traducirá en un nuevo varapalo electoral para los socialistas.

«Hay mucho votante socialista que ahora ha votado al Partido Popular y también hay mucho votante del partido socialista que ha preferido no votar porque es otra forma de darle la espalda al sanchismo», explica. Una tendencia que, lejos de mantenerse solo en el ámbito autonómico, es un reflejo de lo que se espera para las próximas elecciones generales.

Moncloa en pánico

El triunfo de Juanma Moreno en las elecciones de Andalucía catapulta al PP de Alberto Núñez Feijóo. De celebrarse hoy las elecciones, el PP lograría 132 escaños -34 más que hace apenas 20 días-, un 30,9% del voto. Así lo refleja la encuesta de Data10 para OkDiario, la primera tras el 19-J.

Partido Popular y VOX disparan su proyección de escaños hasta un total de 195 de forma conjunta, que ascienden a 197 contando con los dos que lograría Navarra Suma. Resultado: una más que holgada mayoría absoluta para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa y formar Gobierno.

El PSOE, completamente hundido en Andalucía con 30 diputados -tres menos que Susana Díaz y su peor resultado histórico-, también se descalabra en las generales: Sánchez pierde seis escaños y retiene a duras penas 85, un 22,4% del voto. El declive socialista es total.

Contra laSexta y la SER

En la inauguración del evento empresarial ‘Madrid and the New Middle East’, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luego de su comparecencia, ha sido objeto de unas preguntas tendenciosas que buscaban reflejar desunión en dentro de la formación popular.

Un periodista de laSexta inició la carga: “dado que ayer las palabras moderación, gestión, centrismo fueron de las más pronunciadas en Génova, por Cuca Gamarra, ¿considera que esta vía de moderación y discurso centrado es la fórmula para parar a VOX? ¿Cómo considera, se siente aludida en esas alusiones insistentes por parte de Génova? ¿Es una alusión a su manera de entender la política?”.

La también presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, que entendió perfectamente el cariz de la pregunta, respondió de forma directa y contundente: “a estas alturas de mi vida política, ya soy experta en las campañas de la izquierda. Ahora toca volver a mirarme a mí a ver si de esta manera buscamos divisiones dentro del PP”.

“Lo primero que quiero decir es que no he perdido ningunas elecciones, quienes se han hundido son los señores de la izquierda al completo porque su proyecto y programa es un fracaso. En segundo lugar, nadie me va a enfrentar a Juanma Moreno ni nadie me va a enfrentar a Alberto Núñez Feijóo y yo no voy a cambiar ni un milímetro mi política en la Comunidad», ha dejado en claro Ayuso.

Respecto a VOX, ha considerado que ella no tiene “porqué decirle a un partido que se está equivocando dónde tiene que cambiar».

Luego, otro periodista de la Cadena SER persiste en la misma tónica, al preguntar si “la mayoría absoluta en Andalucía de alguna forma debilitaba su poder interno dentro del Partido Popular.

“Yo insisto en que no voy a entrar en las campañas de la izquierda, que ya me han demostrado desde primera hora de la mañana cuál es el argumentario”.

Además, la presidenta de Madrid ha señalado que «si se hubieran celebrado las elecciones generales ayer, el resultado hubiera sido el mismo. Hoy ya estaría el presidente Sánchez haciendo las maletas. España no aguanta esta situación por más tiempo y el hartazgo se ha expresado en las urnas».