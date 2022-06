Ayuso sentencia con datos a los desesperados podemitas que le llaman «Lady bulo, Lady humo y Lady Sanitas»

La sesión plenaria de este 23 de junio de 2022 en la Asamblea de Madrid, no vamos a engañarnos, quedó deslucida por la ausencia de Médico Madre Forrada y Pistolera, Mónica García.

Y es que sin la portavoz de Más Madrid con sus discursos atropellados, a veces insultándose a sí misma, diciendo varias veces que ella es médico y terminando con la cara descompuesta por la respuesta de Isabel Díaz Ayuso, la cosa pierde fuego… Pero aún así intentaron en esta ocasión los radicales de izquierdas de la cámara regional emplearse a fondo contra la presidenta y se inventaron varios motes para insultarla. Eso sí, la originalidad tampoco es lo suyo: «Lady bulo, Lady humo y Lady Sanitas». Solo les faltó Lady Madrid.

Arrancó primero la portavoz de Podemos, Carolina Alonso, bastante floja en la oratoria. Y siempre tiene la podemita algún insulto para Ayuso, pero la del PP encaja de maravilla:

Y a la réplica, Ayuso. Un fantástico ataque con datos, y no los hay mejores que los de las urnas:

«La libertad es la prioridad de mi gobierno y de los madrileños, por eso el 4 de mayo a mí me dieron un gobierno en libertad y a ustedes casi les dejan fuera de este Parlamento. Ustedes tienen la libertad pero no el derecho de compararme con los nazis, de acusarme de asesinatos, de acusarme de homofobia ni de dejar a España en ridículo como están haciendo con la Cumbre de la OTAN».

«Ustedes no tienen el derecho a defender a secuestradores de niños y no escolarizarles, a meter condenados en sus listas, a agredir a policías, a promover la okupación, a defender a condenados por abusar de menores… ¡No tienen derecho a arruinar a los españoles!»

No estuvo Médido Madre y el socialista Lobato es un terrible bajón, de modo que nos centramos en el diputado Javier Padilla, también médico de familia, con una colorida indumentaria -poco, eso sí, elegante para un lugar tan sobrio como la sede de la representación regional-.

«No le voy a hablar como diputado sino como médico». Empezó bien. Y siguió, como suele hacer su jefa, tirándolo por los hospitales, centros de salud, etc. Y al final llegó la descalificación a Ayuso: «Lady Sanitas».

«Usted quiere que los pacientes resuelvan con la cartera lo que usted no resuelve con el Gobierno. Y usted se está vengando de los profesionales sanitarios a los cuales les tiene inquina desde hace tiempo».

Y la respuesta de Ayuso, de nuevo basándose en los datos, los que dejaron las urnas en 2021 en la región:

«La utilización política de la sanidad pública que hace la izquierda es histórico, como históricos son los batacazos que ustedes se dan en las urnas. Y usted habla de manía personal de los médicos; cada vez que voy a un centro de salud lo primero que me dicen es que no están de acuerdo con Mónica García y que les abochorna su papel. Y a los madrileños los mató el COVID, no yo, dejen de hacer miseria política con la muerte. Es la utilización política una y otra vez de la sanidad pública que siempre les coloca en la oposición».