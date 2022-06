Los ‘zascas’ de Ayuso a Sánchez y sus socios independentistas desde la prensa de EEUU

Isabel Díaz Ayuso metió varios ‘zascas’ a Pedro Sánchez desde Miami.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó su entrevista con ‘El Nuevo Herald’ para dejar varios recaditos al presidente del Gobierno y sus ‘amiguetes’ independentistas.

Consciente de la gran comunidad latinoamericana que vive en Miami, la ‘popular’ puso de vuelta y media al PSOE-Podemos por no condenar a dictaduras como la de Miguel Díaz-Canel: “Pues lo primero sería condenar las dictaduras y que hoy se juzga a Cuba como una dictadura”.

Por lo que sentenció que “entonces es muy importante, para ser un gobierno previsible, que dé confianza y estabilidad, tener las cosas claras. Yo, desde luego, no quiero nada con las dictaduras. Nunca. Y eso es algo que ha hecho falta por parte del gobierno de España”.

Ayuso subió el tono cuando le preguntaron por la oficina que la Generalidad abrió en la ciudad de Washington

“Bueno, no sé si pueda frenar o no [al independentismo]. Porque si el gobierno de España no actúa, es difícil que lo haga una autonomía. Lo que tengo claro es que es una barbaridad que se estrene embajada para inventar un país que no existe porque Cataluña no es un país y no lo ha sido jamás ni lo será nunca”, sentenció.