Mónica García se zampa un bulo terrible: acusa a Isabel Díaz Ayuso de cargarse de Telemadrid el desfile del Orgullo

Lo que sea con tal de desprestigiar.

La izquierda sigue con su operación de acoso y derribo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y usan las fiestas del Orgullo en la capital para hacerle quedar como una retrógrada.

Tanto Mónica García como su partido, Más Madrid, se han encargado de impulsar el bulo que indica que la Radio Televisión Madrid no retransmitirá la fiestas, lo que definen como un “desprecio a las personas LGTBI+”. Esto es una falacia tremenda, porque la cadena televisiva sí que realizará la cobertura del Orgullo.

Menos toros y más Orgullo.

Necesitamos recuperar Telemadrid del sectarismo y la intolerancia de Ayuso. https://t.co/FG21WfD7vX — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 8, 2022

Lo que sucede es que previamente, a las 18:00, realizarán la transmisión de un evento taurino, la Copa Chenel, y posteriormente, a las 19:00 -que es cuando empieza el desfile-, inicia el programa habitual de los sábados, Madrid Directo, que realizará prácticamente un monográfico con las celebraciones del Orgullo, mientras los toros pasarán a la segunda cadena de TM, La Otra.

Como esto no es suficiente, desde la izquierda también critican que la televisión no cuente con una carroza en el desfile, cuando el país se encuentra en medio de una espiral inflacionaria, y luego de registrar un crecimiento prácticamente nulo en el primer trimestre.

Desde la cadena señalan que es un gasto superfluo que no se corresponde con la realidad actual. Sin embargo, estos señalamientos no se realizaron durante la Cabalgata de Reyes, en la que tampoco contaron con una carroza.

Un punto a tomar en cuenta es que la programación de Telemadrid es igual a la de otra televisora pública, TVE, que comenzará su transmisión de las fiestas a la misma hora, a las 19:00, y no está siendo atacada por ningún partido político de izquierda. Quizá estos ataques se deban también a que la cadena se encuentra en pleno crecimiento de audiencia.

La diputada en la Asamblea de Madrid, Almudena Negro, señala a este medio que “una televisión pública tiene que dar espacio todas las cosas de interés que ocurren a su alrededor y no para transmitir solamente lo que quieren determinadas facciones políticas».

Antes de protestar conviene documentarse. @telemadrid va a emitir como previsto los toros, y a las 19:30, que es cuando empieza el desfile, pasará los toros a La Otra y empezará Madrid Directo prácticamente monográfico con el desfile. Dejad de hacer el ridículo. #YTodoAsí https://t.co/XEjsWWEDM3 — Almudena Negro 🇪🇸 🇩🇪 (@almudenanegro) July 8, 2022

Explica que es una falsa polémica, en la que seguramente habrán visto «toros» y «Madrid Directo» y se han creído que la Telemadrid no transmitiría el evento.

Pero no es solo Más Madrid. El sindicato UGT Telemadrid también se ha prestado a este bulo al indicar que la cadena no transmitirá el evento, a lo que Negro les ha respondido con contundencia: «Los que no convocan elecciones desde hace 10 años tampoco deben de trabajar mucho, porque es falso. Los toros pasan a La Otra y se emite desfile en Madrid Directo. A la misma hora más o menos que TVE. Convoquen elecciones y dejen de mentir».

Politización del orgullo

Estos ataques contra el PP no son exclusivos contra Ayuso. Las fiestas del Orgullo han sido usadas este año por la izquierda como un instrumento político para intentar desprestigiar tanto a la dirigente regional como al alcalde, José Luis Martínez Almeida, al que también han acusado de atacar al colectivo y se le ha retratado prácticamente de homófobo.

A los ataques por parte de la izquierda, se ha sumado la progresía mediática que ha ayudado a impulsar esta campaña para intentar hacer mella en la imagen política de Ayuso y de Almeida.