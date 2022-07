Isabel Díaz Ayuso (PP) corre a zascas a las sectarias de la izquierda madrileña: «Derechos, libertades, caraduras y chiringos»

Lo de Isabel Ayuso se ha convertido en un clásico.

No hay día en que no empitone a Pedro Sanchez o fría a zascas a la sectaria izquierda madrileña.

En este vídeo va una de sus últimas intervenciones en la Asamblea de Madrid, pero por la red corren cientos y todas muy divertidas.

Basta ver las caras de los del PSOE, Podemos y Más Madrid.

En esta ocasión, todo gira alrededor de los derechos y libertades, suyos y de la oposición, con algún aderezo relacionado con el Gobierno PSOE-Podemos, las alianzas que tienen los progres en el mundo y las causas que apoyan.

Ejemplos casi míticos de algún zasca ‘Made in Ayuso’:

Y su célebre palo a Mónica García, de Más Madrid:

“Me da igual si va a estar cerca o lejos de mí, yo sólo quiero que no me apunte con una pistola”.

Destacan algunos dedicados a Podemos:

“A mí nadie me dice ni cómo me tengo que manifestar ni cómo tengo que defender mi sexo. Lo haré en libertad y defendiendo que todas las mujeres lleguen a los puestos que ellas sueñen como yo lo he hecho, que es trabajando, y no siendo ni la mujer de, ni poniéndome detrás de una pancarta morada una vez al año”.