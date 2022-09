Ayuso cruje a Sánchez y sus “mensajes comunistas”: “Sólo traslada miseria, apagones, miedo y pena”

Isabel Díaz Ayuso da una nueva estocada al ‘moribundo’ Pedro Sánchez.

Después de que el presidente del Gobierno saliese trasquilado de su ‘cara a cara’ en el Senado con Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid le metió un nuevo palo a través de la entrevista publicada en ‘VozPópuli’.

La ‘popular’ recordó que, durante el mes de septiembre, desde la Comunidad de Madrid presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decretazo energético de Sánchez por “invasión de competencias, sobre todo por improvisación, y porque no ha medido las consecuencias”.

Ayuso da una lección a Sánchez al recordarle que “no se puede tratar de la misma manera al sector servicios que a la industria, cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades, y tampoco se tiene en cuenta que cada establecimiento tiene necesidades distintas”.

“La miseria, efectivamente, lleva a la miseria”, precisó la líder autonómica, dejando claro que no es un modelo que tolerará en Madrid.

“Y, por tanto, en tiempos de zozobra y de desánimo, lo que hay que hacer es incentivar el consumo. Lo que hay que dar es alegría, luz… y animar a que la gente consuma y se mueva, porque la economía es un estado de ánimo y al final lo que quiere el Gobierno, que se está escorando cada vez más a la izquierda, culpando al empresario, culpando al que no tiene la culpa, al que le va bien o al propio comerciante que le va fatal, no se aprieta el cinturón”, vapulea al Gobierno PSOE-Podemos.

Ayuso también aprovechó para criticar que Sánchez “toma esas medidas autoritarias, pero no se da cuenta de que la vida no se resuelve con más apagón, con más desánimo, con más miedo, con más zozobra, que es como gestionó también la pandemia”.

Tampoco se salva Yolanda Díaz a las duras palabras de Ayuso, quien recordó que “hay que tomar la actitud contraria, no intervenir los precios de los alimentos, no acusar a los empresarios de ser culpables o al que tiene un patrimonio, como están haciendo con esos mensajes comunistas que están buscando culpables, cuando los que han de tomar las decisiones políticas severas en una situación como esta no lo hacen”.

“Eso sí, solo trasladan miseria, apagones, miedo y pena. Eso no es una forma sensata de gobernar”, sentenció.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también avivó el pánico del PSOE al ‘efecto Feijóo’ ya que admite que percibe una gran aceptación al líder ‘popular’ en las calles de Madrid.

“El viernes, por ejemplo, estuvimos en Alcalá de Henares y todos los ciudadanos de esta ciudad estaban emocionados con él. Querían hacerse fotos con él y le decían que querían verle pronto al frente del Gobierno, que se necesitaban políticas como las suyas”.

Una escena que choca de frente con un Sánchez que se tiene que atrincherar en Moncloa y disfrazar de “ciudadanos seleccionados al azar” a cargos y simpatizantes del PSOE, ya que conoce el largo historial de abucheos que le siguen a cualquier aparición pública que realiza.