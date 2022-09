La espantosa intervención de Mónica García cargada de complejos en el Debate de Madrid: «¡A mí me gusta ser presidenta!»

Este 13 de septiembre de 2022 se reanudaba el Debate del Estado de la Región en Madrid, después de una primera jornada con la intervención de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la que colocó a Pedro Sánchez en su diana política.

Lo malo de esta nueva sesión es que le tocó el turno en primera instancia a Mónica García, ya saben, Médico Madre Forrada Pistolera y tantas otras cosas más. Su intervención fue terrible, vacía, una amalgama de frases con intentos de marketing de segunda, leídas a todo meter, que no dejan al espectador poso de ningún tipo. Para muestra una frase: «Señora Ayuso, usted está sobrepasada». La verdad no extraña que levantara sonrisas entre los diputados del PP.

Pero fíjense en el arranque de la de Más Madrid, demostrando que si algo tiene es complejo con respecto de su rival:

«Me gustaría empezar por donde lo dejamos en esta Cámara y quiero responder a alguna de las barbaridades que usted me dijo mientras yo estaba enferma en mi casa y sin poder defenderme. Espero y deseo que en el debate de hoy cumpla con su compromiso de no insultarme. Quiero que la confrontación aquí sea de ideas y no que usted siga en la senda de la deshumanización como antesala de la intolerancia y del odio. Espero que usted sustituya su tradicional bulliying político por un debate sano».