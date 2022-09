Pablo Fernández se pone ‘matón’ contra García-Gallardo y obliga a suspender el pleno de CYL: “Que se jodan…”

Pablo Fernández mostró su lado ‘matón’ durante el pleno celebrado este 21 de septiembre en las Cortes de Castilla y León.

Durante su turno de palabra, el representante de Unidas Podemos buscó la conforntación directa con Juan García-Gallardo, lo que obligó al vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, a llamarle la atención hasta en tres oportunidades.

“Y por eso…. ¿cuál?, no perdone el que insulta…”, empezó encarándose Fernández al vicepresidente de Castilla y León, que inmediatamente fue interrumpido por Vázquez para pedirle que siguiera defendiendo sus argumentos.

Al retomar el hilo, volvió a los insultos contra el representante de VOX: “Tenemos un vicepresidente que, insisto, cobra 100.000 euros de erario público sin tener ningún tipo de competencia y no hacer nada de nada…”.

Al observar que García-Gallardo respondía desde su escaño, el procurador de Unidas Podemos comenzó a elevar el tono en búsqueda de confrontación: “Escuche, si quiere hablar conmigo, el reglamento le faculta para hacer uso de la palabra. Si quiere hablar conmigo, en vez de hacerlo por rajín, de boquilla, tenga la valentía y el coraje de pedir la palabra y suba si tiene la valentía de debatir conmigo”.

A lo que agregó: “usted demuestra una cobardía enorme” o que “usted es muy valiente cuando está ahí sentado”. Por lo que volvió a recibir el tirón de orejas de Francisco Vázquez.

Los demás diputados comenzaron a perder la paciencia con el tono ‘matón’ de Fernández, por lo que le pedían que siguiera con su discurso. Sin embargo, el representante de Unidas Podemos ya buscaba confrontación con cualquier persona, de ahí que se encaró también con el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz.

“Que aquí no dirige el debate usted”, retaba al ‘popular’ que le hacía señas de sentarse para evitar seguir haciendo el ridículo. Un gesto que enfadó el político de extrema izquierda que respondió con un: “qué tú no eres nadie para mandar… que no eres nadie para mandar…”.

Cuando Francisco Vázquez perdió la paciencia y le pidió abandonar la tribuna, Fernández respondió con un “ahora sí porque lo dice el vicepresidente”, lo que desencadenó las risas y burlas en la Cámara.

Tras esta situación y dada la algarabía que había en el hemiciclo se ha escuchado al vicepresidente de las Cortes referirse a los miembros de la mesa presentes para señalarles: “Estoy por suspender la sesión, estoy por suspender la sesión y reanudarla esta tarde, que se jodan”.

Así ha ocurrido finalmente y el pleno se ha suspendido durante quince minutos, mientras que el bochornoso momento de Fernández se hizo viral de inmediato en las redes.

Bronca con Igea

Andan las cosas bastante revueltas en Castilla y León entre dos partidos políticos particularmente: los de entrada, VOX, y los de salida, Ciudadanos.

Y es que los primeros le arrebataron, con Juan García-Gallardo, la vicepresidencia de la Junta a los segundos, con Francisco Igea.

Fue después de arduas negociaciones entre los partidos del nuevo gobierno que arrojaron las urnas allá por febrero de 2022, pero lo cierto es que estas desavenencias poco salpican al presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

En el pleno en el parlamento regional de este 20 de septiembre de 2022 se vivieron momentos realmente tensos entre los protagonistas comentados. Igea y Gallardo, con duras palabras, dedos señalándose y hasta gruesos insultos.

«Imbécil», «presunto delincuente», «baje ese dedo» o «es usted una vergüenza», entre las joyas del día.