Díaz Ayuso ‘abofetea’ a Mónica García en el Pleno con una batería de ayudas sociales en Madrid

Volvía la actividad a la Asamblea de Madrid después del agitado Debate del Estado de la Región.

Y nada nuevo bajo el sol. El pleno ordinario arrancó con la pregunta-discurso malote de la podemita Alejandra Jacinto, se vino después el socialista Juan Lobato (¿quién?) a decir que es candidato -para disfrute de Isabel Díaz Ayuso– y las cuestiones de la izquierda al Gobierno de la región terminaron, como siempre, con la charleta pelma de Mónica García, Médico Madre y Pistolera.

La de Más Madrid, como siempre, bajo esa fórmula que piensa exitosa de enlatar eslóganes y soltarlos a toda prisa, terminó por preguntar algo a la Presidenta: «¿Qué medidas ha puesto en marcha para medir el impacto de la crisis energética?»

Y Ayuso respondió explayándose:

Y por fin, un palito, eso sí, al Gobierno de la Nación y a los propios podemitas:

«Esto es lo que estamos haciendo para que las familias puedan soportar una situación sobrevenida y que no viene solo por la guerra y por una crisis energética provocada por malas y fallidas políticas. Esto es lo que hacemos nosotros, no comprando su mensaje: espantar al turismo, a los emprendedores y vender Madrid como si fuera un parásito, que es todo lo contrario. Madrid es un paraíso de libertad, de pujanza, de apertura y de clases medias que se resisten a caer en el desánimo del que ustedes viven. No conocen Madrid y por eso van a quedarse ahí mucho más tiempo y yo lo celebro».