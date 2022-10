Ayuso planta a cara a Sánchez desde Barcelona y alerta del “canibalismo fiscal” del Gobierno

Isabel Díaz Ayuso sacude a Pedro Sánchez desde Barcelona.

Durante la presentación de la programación del Festival Hispanidad que la Comunidad de Madrid llevará a la capital catalana, la presidenta autonómica aprovechó para plantar cara al líder socialista por hacer «canibalismo fiscal» tras anunciar un impuesto a grandes fortunas.

También salió escaldada la Generalidad de Cataluña por crear «una farsa frustrante» y estar inmerso en «una espiral autoritaria asfixiante» con el independentismo.

Ayuso, que lanzó duras críticas al “negocio del independentismo», aprovechó su presencia en Cataluña para avanzar en su guerra fiscal con el Gobierno PSOE-Podemos y denunciar las “chapuzas” lanzadas desde Moncloa para intentar frenar las políticas que se impulsan desde la Comunidad de Madrid.

«Nos desayunamos ahora con el nuevo eufemismo para edulcorar la chapuza del día, el impuesto de solidaridad, como si en España quién más tiene no pagase más, una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años», denunció.

La presidenta de la Comunidad de Madrid advirtió que de la región «pueden huir 13.000 contribuyentes cuya recaudación por IVA e Impuesto de la Renta asciende a más de 5.000 millones de euros».

«Quien más tiene, más ha de pagar, solo faltaba, pero es que ya lo están haciendo. No hay que convertirse en el enemigo de la empresa porque se irá y tendremos un países de todos iguales, igual de pobres», matizó sin pasar por alto que esas empresas se irán «donde se les trata bien, correctamente». «Si ven que en España van a morir a impuestos, no se van a venir».

Demostrando una vez más su capacidad de no dejar ‘títere con cabeza’, Ayuso dedicó unas palabras a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este pasado fin de semana acusó a Madrid y Andalucía de crear «un contagio» eliminando el impuesto de patrimonio y retó al Gobierno regional a llevar el nuevo impuesto a las grandes fortunas a los tribunales.

«Creo que no son formas de hablar a los presidentes autonómicos, pero este es un ejemplo más de cómo el nerviosismo del Gobierno de Sánchez le lleva a disparar contra todo sin ni siquiera pensar un poco las consecuencias”.

«Yo no voy buscando a nadie, voy defendiendo, como he tenido que hacer con la concertada en Madrid, con el cierre ilegal de la región y a lo mejor también con este impuesto inventado de Patrimonio, que llaman de Solidaridad o de ricos para señalar a unos ciudadanos como culpables mientras este Gobierno cada vez tienen más dinero en sus bolsillos porque no deja de asfixiar al contribuyente con nuevos impuestos», sentenció.

Estos asuntos serán tratados en ‘La Segunda Dosis’ de este lunes, 3 de octubre de 2022, junto al abogado Percival Manglano; el abogado David Gómez González y el economista Iván Campuzano.