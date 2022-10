Díaz Ayuso deja KO a Mónica García en la Asamblea tirándole a la cara sus tiempos de ‘pistolera’

Amanecía el jueves en la Comunidad de Madrid y eso significa directamente una jornada durísima para los podemitas de la Asamblea de la región. Mónica García tiene jaqueca cada jueves a primera hora, eso es seguro.

Y eso que la de Más Madrid parece haber cambiado la estrategia. Antes del verano de 2022 se limitaba a recibir todas las arremetidas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso e incluso, en alguna ocasión, a apilarlas todas y autodestruirse. Pero ahora parece haber pasado al ataque.

El discurso de Médico, Madre, Forrada y Pistolera en este 6 de octubre de 2022 fue absolutamente al ataque y faltó en un par de ocasiones a la del PP:

«Mis primas estudian aquí en Madrid y no saben dónde está su presidenta ni su vergüenza».

La respuesta de Ayuso fue colosal, sacando a relucir los peores momentos de la podemita en la Cámara regional como la ‘verdadera pistolera’:

«Mire, yo entiendo que según se le va quedando pequeño el debate tiene que entrar a insultar y descalificar, pero no voy a seguir su juego, ¡ya me comprometí con usted a no seguir su tendencia pistolera!»