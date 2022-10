Vídeo/ Más Madrid y Podemos ‘montan un pollo’ tras perder con Ayuso: Gestos de vomitar, insultos y golpes

Más Madrid y Podemos ‘montaron un pollo’ en el Pleno de la Asamblea de Madrid tras no lograr vencer dialécticamente a Isabel Díaz Ayuso y su equipo.

La izquierda y extrema izquierda venían predispuestos a liarla este 6 de octubre. Así lo demostró la portavoz de Más Madrid, Mónica García, quien olvidó sus peticiones de bajar la confrontación política en la Comunidad de Madrid para insultar al vicepresidente de la región, Enrique Ossorio (a quien llamó “miserable”) y a la propia Ayuso (a quien tildó de “sinvergüenza”).

Una hipocresía de la ‘pistolera’ de Más Madrid que le echó en cara el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano: “Hoy en Pleno de la Asamblea, Mónica García ha llamado miserable al vicepresidente de la Comunidad de Madrid y sinvergüenza a la Presidenta. Luego cuando se le dice que tiene el gesto mustio se queja de que la insultan y habla de mobbing parlamentario”.

Hoy en #plenoasamblea @Monica_Garcia_G ha llamado miserable al VicePresidente de @ComunidadMadrid y sinvergüenza a la Presidenta. Luego cuando se le dice que tiene el gesto mustio se queja de que la insultan y habla de mobbing parlamentario. — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 6, 2022

Al observar que no lograban desprestigiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no tardó en llegar el momento más vergonzoso para la izquierda y extrema izquierda: Desde Más Madrid y Unidas Podemos se realizaron gestos de vomitar, lanzaron gritos e insultos y hasta dieron golpes en las mesas para evitar seguir recibiendo ‘zascas’ por parte de Ayuso y su equipo.

La presidenta del Pleno buscó que el diputado de Más Madrid Santiago Eduardo Gutiérrez dejase de hacer gestos despreciables: “Señorías, por favor… Señor Gutiérrez deje de hacer gestos…” A lo que se oía desde la bancada del partido de extrema izquierda: “¡Cállate coño….!”.

“Por supuesto, deje de hacer gestos por favor, de vomitar…de todos esos gestos y de la colección que está mostrando en la sesión de hoy”, le volvían a llamar al orden, mientras que Mónica García sonreía complacida por el comportamiento vil de sus compañeros de partido.

Desde la extrema izquierda siguieron con su circo, lo que llevó a la expulsión del diputado Sánchez, mientras desde Unidas Podemos aporreaban las mesas al grito de “dimisión” para acabar de montar un escenario grotesco donde se busca por el grito y la intimidación lo que no se logra por los argumentos y los votos.

Desde el PP de la Comunidad de Madrid han denunciado los hechos: “Gestos de vomitar, gritos, insultos y golpes en las mesas. Éste ha sido el espectáculo bochornoso que ha dado hoy toda la izquierda en la Asamblea de Madrid. Esta no es la representación que se merecen los madrileños. No, no lo es”.

Gestos de vomitar, gritos, insultos y golpes en las mesas. Éste ha sido el espectáculo bochornoso que ha dado hoy toda la izquierda en la Asamblea de Madrid. Esta no es la representación que se merecen los madrileños. No, no lo es. pic.twitter.com/yMJPGcMqOf — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 6, 2022

La ‘pistolera’

El discurso de Médico, Madre, Forrada y Pistolera en este 6 de octubre de 2022 fue absolutamente al ataque y faltó en un par de ocasiones a la del PP:

«¡Usted miente más que habla y habla más que gobierna!»

«Mis primas estudian aquí en Madrid y no saben dónde está su presidenta ni su vergüenza».

La respuesta de Ayuso fue colosal, sacando a relucir los peores momentos de la podemita en la Cámara regional como la ‘verdadera pistolera’:

«Mire, yo entiendo que según se le va quedando pequeño el debate tiene que entrar a insultar y descalificar, pero no voy a seguir su juego, ¡ya me comprometí con usted a no seguir su tendencia pistolera!»

Recordemos aquel penoso momento en el año 2020 al que se refiere Ayuso y que, desde entonces, dejó bautizada a García como ‘pistolera’:

Troleo a la podemita

Pocos minutos antes había abierto la sesión la pregunta sectaria de las podemitas. En esta ocasión – ya saben que se turnan dos portavoces- le tocó a Alejandra Jacinto. Y vaya la que se llevó:

Ayuso se la quitó de encima con un repaso grandioso y un troleo final incluido, de regalo. La podemita se agitaba en su asiento, venga a gestos y teatralización por la ‘paliza’ que estaba recibiendo:

«Privilegiados son ustedes, que por ser okupas, manteros, antisistema o allegados, están ahí para usar el dinero públicos de los españoles y arruinarles desde sus escaños. Y por cierto, no me hable solo de ricos, hable también de ricas y de riques, que van todos en el mismo círculo arruinándolo todo».