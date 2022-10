La obsesión de Mónica García con Díaz Ayuso termina a lo grande: espectacular golpe final en la Asamblea

Jueves. El peor día de la semana para Mónica García.

La de Más Madrid intenta hacer de tripas corazón y reponerse después de cada pleno en la Asamblea de Madrid y salir a morder en el siguiente, pero siempre le pasa lo mismo: un nuevo revolcón de Ayuso.

Este 13 de octubre de 2022 fue uno más. Isabel Díaz Ayuso estuvo absolutamente sembrada contra la podemita que, ya saben, utiliza sus minutos de preguntas al Gobierno relatando a toda pastilla una amalgama de eslóganes tuiteros.

Se le notaba a García con mucha menos energía que de costumbre. Y lanzaba su pregunta, sobre la situación de la salud mental en Madrid. Ayuso a la respuesta.

«No le dejaré de recordar cada día de mi vida mientras sea presidenta de la Comunidad y la tenga a usted enfrente que miente de manera descarada con un informe que no es cierto y que no se aplicó de ninguna manera. Pero usted a lo suyo porque no tiene ninguna humanidad. Somos de lejos el gobierno que más hace y más dedica a la salud mental».

Está tan desesperada Mónica García que salió de nuevo a decirle a la presidenta madrileña que «debería responder a las preguntas de la oposición con respeto». La cara de Isabel Díaz Ayuso:

Insistía García:

Y por fin llegó el turno final de Ayuso, resumido aquí en un par de golpes:

«Yo sé que la animadversión que me profesa le lleva a proferirme unas declaraciones que no sé si ha reflexionado. Yo no gestiono ni el Planeta ni Internet. Cada vez que un español necesita ayuda de primera puede contar con la sanidad pública de Madrid que es la mejor de España y que está al servicio de todos. Y no gracias a usted, ¡que no va a trabajar!»