Un policía de calle revienta a PSOE y Podemos con un discurso magistral sobre cómo politizan la violencia

No deja títere con cabeza.

El policía Samuel Vázquez ha reventado al PSOE y a la ‘progresía’ en la Comisión de la Asamblea de Madrid para el problema de las bandas latinas por politizar el problema y las cifras de delincuencia en España.

El también presidente de la asociación Policía S.XXI advierte que “cuando los políticos que ahora niegan el problema y acusan de racismo vean las tinieblas empezarán a cambiar su discurso y a tomar medidas”.

No tuvo piedad primero con el diputado podemita Serigne Mbayé, que le tildó de “racista y xenófobo”. Primero le recordó que en la comisión se trataba precisamente el problema de la violencia de las bandas latinas. El policía le señala que la desigualdad hoy en día no es tan relevante como el origen y la cultura. “Los Latin King y los Dominican Dont Play se llaman así por algo. El uso del machete es importado a España. Replican comportamientos en origen”. También recuerda que en los 80 pasó con bandas criminales españolas que migraron del campo a la ciudad.

“Denunciar la realidad no es ser racista. Inmigrantes integrados en la sociedad nos animan a denunciarlo”, afirma.

Luego, el diputado del PSOE, Javier Guardiola, le intentó atacar por supuestamente no aportar datos que sustentaran su postura.

“Mire, yo he visto la comparecencia del comisario y ahora he escuchado la suya. Ninguno de los dos ha dado un solo dato pero (…) voy a dar yo los datos, son del Ministerio del Interior. Esta es una comparativa de los datos del primer semestre de 2022 con el período 2017-2019, nos ahorramos el anterior por la pandemia: agresión sexual con penetración 62% más. Delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuaria, es decir, palizas, apuñalamientos que no acaban en muerte, 43% más. Restos de delitos contra la libertad sexual, 42% más. Homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, 36% más. ¿Sabe lo que bajaron? Los hurtos. ¿Saben lo que es la criminalidad del que presume el Ministerio de Interiores? Un insulto a la inteligencia”.

Vázquez explica que en España se le otorga el mismo valor a todos los delitos. Es decir, una niña violada y agredida sexualmente por una manada es igual a un hurto en un supermercado en las cifras publicadas. “Por lo tanto, si usted baja en un 5% los hurtos, aunque suban los asesinatos, usted siempre podrá decir que el índice es positivo y que la criminalidad desciende”.

Destaca que su compromiso le hace levantar la voz y denunciar esta situación. Y deja en la lona al representante socialista al señalarle que no le va a decir que la delincuencia ha bajado, como “le dijo el comisario porque no soy comisario ni me ha elegido nadie. Yo soy un policía de la calle y un experto en criminología, yo vengo a decirle la verdad, no vengo a dorar la palma a discursos políticos”.

Se ha hecho viral este vídeo de mi respuesta al PSOE.

Es todo culpa de @PabloGCabiedes y @vox_asambleamad por invitarme. Yo os prometo que estaba malo, con la voz tomada, pero muy tranquilo. Lo que pasa es que nada más llegar te insultan y te tienes que poner vehemente. https://t.co/DP3Aq92fCK — Samuel (@guidoprincesa) October 13, 2022

Tétrica advertencia

Vázquez ya había participado en 2018 en una comisión y recordó que sus advertencias fueron recibidas con risas.

“En el año 2018 advertí sobre lo que iba a ser la nueva oleada de criminalidad violenta en España, no me hicieron caso, incluso algunos se rieron».

En esa oportunidad señaló que Barcelona sería la primera ciudad sin ley, y «ya es un hecho probado». También señaló fenómenos como el efecto Lucifer, las zonas de confort criminal y detalló porqué sería la ciudad condal la primera en que se desarrollara esta situación de criminalidad, al tiempo que advertía que luego sería el turno de Bilbao, Zaragoza y Madrid.

El policía señala que de seguir así, «vamos a vivir lo mismo que Francia y lo mismo que Suecia porque nuestros políticos y los mandos policiales están haciendo exactamente lo mismo que se hizo ahí, que es atender a la criminalidad cuantitativa, que es hacer números y no resolver problemas».