Alfonso Serrano (PP) vapulea a Mónica García por esparcir bazofia contra Díaz Ayuso

Mónica García salió trasquilada por su nuevo intento de manipulación contra Isabel Díaz Ayuso.

La ‘pistolera’ de Más Madrid intentó manipular la dimisión de la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Sonia Martínez Machuca, para convertirlo en un ataque contra la presidenta autonómica.

A pesar de que Martínez Machuca dejó claro que abandona su cargo por “motivos médicos y personales”, la representante de la extrema izquierda no dudó en publicar un tuit donde afirmó:

“Dimite la gerente de Atención Primaria de Ayuso por la chapuza con las urgencias que llevan más de 900 días cerradas. Es un toque de atención que demuestra que el plan de Ayuso es inviable y debe rectificar”.

A lo que agregó: “Ayuso lleva 2 años dando rodeos para no abrir las urgencias. Primero cerraron todos, luego iba a abrir 17, ahora dice que abren todos pero con la mitad de plantilla. No valen las medias tintas. Madrid merece la reapertura completa e inmediata y no vamos a parar hasta conseguirlo”.

Indignado por el uso político de la dimisión de Sonia Martínez Machuca, Alfonso Serrano no dudó en ‘cruzarle la cara’ a la portavoz de Más Madrid en las redes sociales.

El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid le metió un colosal ‘zasca’ que aún retumba en el partido de la ‘pistolera’:

“Te propongo una cosa Mónica García, que seguro que tienes manera de hacerlo. Entérate de motivos personales por los que gerente deja el cargo y luego, si tienes un poco de dignidad, valora si sigues esparciendo bazofia. Aunque me da que lo sabes, pero te da igual. Como todo”.

Te propongo una cosa @Monica_Garcia_G , que seguro que tienes manera de hacerlo. Entérate de motivos personales por los que gerente deja el cargo y luego, si tienes un poco de dignidad, valora si sigues esparciendo bazofia. Aunque me da que lo sabes, pero te da igual. Como todo. https://t.co/UVlc5ken0t — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 17, 2022

Al bulo de Más Madrid se intentó sumar Alejandra Jacinto, coportavoz de Podemos, quien también salió trasquilada.

«Enésima dimisión entre los gestores de la sanidad pública madrileña. Hoy se suma la gerente de Atención Primaria. El modelo de negocio de Ayuso con la salud ya no es tolerable ni para los suyos», indicó en su cuenta de Twitter y la respuesta de Serrano para mandarla a la lona no se hizo esperar.

«Lo que no es tolerable Alejandra es que hagas política con una decisión personal por circunstancias personales. Es algo que si tuvieras interés y decencia podrías comprobar tú misma. Pero quizá eso te rompa el argumentario. Lamentable».

Lo que no es tolerable Alejandra es que hagas política con una decisión personal por circunstancias personales. Es algo que si tuvieras interés y decencia podrías comprobar tú misma. Pero quizá eso te rompa el argumentario. Lamentable https://t.co/Zl3Ygo8d49 — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 17, 2022

No es la primera vez que el partido de extrema izquierda utiliza bulos para atacar a Ayuso con la sanidad pública.

Obsesión con la mentira

Con el objetivo de desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el partido de extrema izquierda publicó a finales de agosto un tuit plagado de mentiras: “Crecen sin freno la listas de espera mientras Ayuso deja cada vez más dinero presupuestado para Sanidad en el cajón. Nos roba dos veces: en servicios públicos y en tiempo”.

Crecen sin freno la listas de espera mientras Ayuso deja cada vez más dinero presupuestado para Sanidad en el cajón. Nos roba dos veces: en servicios públicos y en tiempo. pic.twitter.com/75WrPfFNIj — Más Madrid (@MasMadridCM) August 24, 2022

Se trata de una publicación repleta de datos ‘fakes’ que no solo desmienten desde el PP de la Comunidad de Madrid, sino que chocan frontalmente con los datos del Ministerio de Sanidad, donde se deja claro que las listas de espera de Madrid y del País Vasco son, justamente, las más bajas de toda España.



Los ‘populares’ no dudaron en desmentir el funesto bulo denunciando que “os inventáis la fuente, el gráfico y datos”. Además, trolean a Más Madrid dejándole en evidencia, ya que ni para mentir sirven: “encima las listas de espera no se calculan en porcentaje sino en ‘media de días de espera’”, le recuerdan.

Como si fuera poco, el PP madrileño también les vuelve a dejar en ridículo al poner énfasis en que “esos porcentajes no dicen nada y suman 109,85%”.

Finalmente, sobre la acusación de que “Ayuso nos roba dos veces”, los ‘populares’ no dudaron en meterle un colosal zasca a Mónica García, recordándole su ‘oscuro chanchullo’: “¿Robar 2 veces? Mónica García cobrando sin trabajar”.