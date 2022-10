Díaz Ayuso se saca de la manga un nuevo mote grandioso contra Mónica García en pleno debate

Este jueves 20 de octubre de 2022 fue otro día malísimo, casi tétrico, para Mónica García.

La diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de Más Madrid, apodada como médico, madre, forrada y pistolera, entre otros, se llevó un nuevo sobrenombre más del último broncazo con Isabel Díaz Ayuso en plena Cámara regional: la reina de los bulos.

Ya es un clásico que la podemita acuda cada jueves al debate con sus intenciones marketinianas perversas y se acabe llevando un golpe genuino. Recuerden, si no, aquella vez en la que la propia MEMA se puso a enumerar todas las cosas que Díaz Ayuso la había llamado:

«Que estoy desesperada, que tengo la cara mustia, que sonría un poco más, que tengo cara de alquilo, que me hago tirabuzones paperos en el pelo, que si bailo o dejo de bailar, que si como esto o lo otro y que si trabajo más o menos. Pero con la que ha cruzado todos los límites fue la semana pasada cuando dijo que venía aquí a hacer terapia porque en mi familia no me aguantaban».