Somanta de palos al edil de Más Madrid que intentó vincular a Ayuso con un caso de pedofilia

La desesperada campaña de Más Madrid contra Isabel Díaz Ayuso se les está escapando de las manos.

Liderados por Mónica García, el partido de extrema izquierda viene lanzando bulos en un intento de desprestigiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su edil en el Ayuntamiento de Madrid, Félix López-Rey, fue mucho más allá al intentar vincular a la ‘popular’ con un caso de pederastia.

“La ‘Libertad’ de Ayuso en el Colegio Privado. La Omertá”, publicó en sus redes sociales el político de extrema junto a una noticia de ‘El País’ titulada: ‘Silencio en los grupos de WhatsApp del colegio privado afectado por un caso de pedofilia: “Es surrealista”’.

Se trata de una noticia sobre los graves hechos ocurridos en el Colegio Virgen de Europa, donde un docente (hermano del director del centro) está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles por grabar presuntamente a más de una decena de niñas de 12 años desnudas en dependencias del colegio.

La ruin publicación de López-Rey le costó una somanta de palos. Uno de los ‘zascas’ más duros los recibió por parte de Ismael Sirio López Martín, antiguo jefe de redes sociales del PP y actual miembro de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El ‘popular’ no dudó en destacar que el nefasto tuit del edil de Más Madrid tenía un lado negativo y un lado positivo.

“La malo de este tuit, sucio, rastrero y barriobajero es que intenta relacionar a Isabel Díaz Ayuso con algo repugnante”, empezó explicando.

A lo que agregó: “Lo bueno es que sirve para que la gente se dé cuenta de la calidad humana de algunos personajes de izquierdas y que hará que Ayuso gobierne hasta el fin de los días”.

Pasión por los bulos en Más Madrid

La polémica publicación del edil llega solo horas después de que Mónica García saliera trasquilada por su nuevo ataque contra Isabel Díaz Ayuso.

La ‘pistolera’ de Más Madrid intentó manipular la dimisión de la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Sonia Martínez Machuca, para convertirlo en un ataque contra la presidenta autonómica.

A pesar de que Martínez Machuca dejó claro que abandona su cargo por “motivos médicos y personales”, la representante de la extrema izquierda no dudó en publicar un tuit donde afirmó:

“Dimite la gerente de Atención Primaria de Ayuso por la chapuza con las urgencias que llevan más de 900 días cerradas. Es un toque de atención que demuestra que el plan de Ayuso es inviable y debe rectificar”.

A lo que agregó: “Ayuso lleva 2 años dando rodeos para no abrir las urgencias. Primero cerraron todos, luego iba a abrir 17, ahora dice que abren todos pero con la mitad de plantilla. No valen las medias tintas. Madrid merece la reapertura completa e inmediata y no vamos a parar hasta conseguirlo”.

Indignado por el uso político de la dimisión de Sonia Martínez Machuca, Alfonso Serrano no dudó en ‘cruzarle la cara’ a la portavoz de Más Madrid en las redes sociales.

El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid le metió un colosal ‘zasca’ que aún retumba en el partido de la ‘pistolera’:

“Te propongo una cosa Mónica García, que seguro que tienes manera de hacerlo. Entérate de motivos personales por los que gerente deja el cargo y luego, si tienes un poco de dignidad, valora si sigues esparciendo bazofia. Aunque me da que lo sabes, pero te da igual. Como todo”.

Al bulo de Más Madrid se intentó sumar Alejandra Jacinto, coportavoz de Podemos, quien también salió trasquilada.

«Enésima dimisión entre los gestores de la sanidad pública madrileña. Hoy se suma la gerente de Atención Primaria. El modelo de negocio de Ayuso con la salud ya no es tolerable ni para los suyos», indicó en su cuenta de Twitter y la respuesta de Serrano para mandarla a la lona no se hizo esperar.

«Lo que no es tolerable Alejandra es que hagas política con una decisión personal por circunstancias personales. Es algo que si tuvieras interés y decencia podrías comprobar tú misma. Pero quizá eso te rompa el argumentario. Lamentable».