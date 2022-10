Almeida se le atraganta a Sánchez: ni el ministro Perejil quiere ‘achicharrarse’ en Madrid

Ninguno da un paso al frente.

El Ayuntamiento de Madrid parece ser la gran piedra electoral para el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que no tiene a una persona que quiera ser el candidato que se mida con José Luis Martínez-Almeida.

Quizás Sánchez no logra encontrar a alguien de peso que quiera ser el representante socialista porque el partido se encuentra incluso por detrás de Más Madrid. O quizás es debido al hecho que desde Ferraz se ha exigido que no sea un ‘paracaidista’ por lo que quien aparezca en la lista, deberá quedarse a hacer oposición en caso de no ganar. Algo que no es atractivo para muchos de los nombres que han sonado.

También puede deberse al hecho de que como bien señala el alcalde y miembro del Partido Popular, «al final el candidato es Pedro Sánchez», sin importar a quien nombre, y la marca del presidente no emociona en estos momentos a ningún español. Lo cierto es que los socialistas a siete meses de los comicios, aún no tienen un rostro que presentar y parece que el anuncio de aplazar de octubre a diciembre sus primarias es una estrategia para ganar tiempo.

La primera en ‘caerse’ de las quinielas fue Mercedes González, la delegada de Gobierno en Madrid. Luego, han sido casi todos los actuales ministros del Ejecutivo: la ministra de Educación y actual portavoz socialista, Pilar Alegría; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles, la ministra de Justicia, Pilar Llop y hasta el director del Instituto Cervantes, y viudo de la escritora Almudena Grandes, Luis García Montero. Todos han sonado para ser la cabeza del partido en las elecciones y todos han rechazado lanzarse a por uno de los cargos de elección popular con mayor atractivo político en el país.

El nuevo nombre en las quinielas para ser el rostro del PSOE en la capital es el de el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también conocido como el “ministro perejil”. Es un hombre de confianza del presidente, al punto que Sánchez prefirió destrozar y humillar al CNI antes de reconocer la culpabilidad de Bolaños en el escandaloso ‘caso Pegasus’.

Sin embargo, el titular del despacho de Presidencia todavía no ha confirmado que ofrecerá a sacrificarse y muy posiblemente, perder el ‘chiringuito’ que tiene atado en estos momentos. Desde Ferraz han asegurado que en dos semanas se conocerá el nombre definitivo.

Por su parte, el gran adversario de la contienda, Martínez-Almeida, siempre pronto a atizar a los socialistas considera que Sánchez «va a tener que acabar cazando a lazo al candidato» para la Alcaldía de Madrid, porque «no quiere venir absolutamente nadie».

«Que el PSOE va a sacar mal resultado sea quien sea el candidato, eso no lo puede dudar nadie en esta ciudad. Pedro Sánchez va a tener que acabar cazando a lazo al candidato, porque no quiere venir nadie por la expectativa electoral, y porque lo único que puede tratar de hacer el PSOE es tratar de superar a una candidata tan poco sólida como Rita Maestre».

Almeida, se ve como el favorito de la contienda y tiene como objetivo obtener una mayoría absoluta para gobernar en solitario.

Los otros contendientes

Al igual que el PP, el resto de las fuerzas políticas parecen haber definido sus candidatos para las elecciones municipales, a falta de ciertas confirmaciones oficiales.

En el centro derecha, además de Almeida, se presentarán Javier Ortega Smith por VOX y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, por Ciudadanos, en lo que parece ser la última esperanza de los naranjas por no desaparecer del mapa político.

Por su parte, la izquierda tendrá una buena cantidad de candidatos. Más Madrid, que le ha ‘robado’ el espacio a PSOE, presentará a Rita Maestre. Podemos lanzará a Roberto Sotomayor para intentar reflotar su marca.

También está el actual Grupo Mixto de Recupera Madrid, que agrupa a cuatro concejales escindidos de Más Madrid. De este conjunto de “carmenistas”, ya que como Maestre, formaron parte de la Legislatura de Manuela Carmena, podría surgir una candidatura de José Manuel Calvo o Luis Cueto. También está la figura de Marta Higueras, exvicealcaldesa de Madrid con Carmena, quien luego de abandonar Recupera Madrid, se encuentra “buscando equipo” para presentarse a las elecciones.