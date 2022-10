Almeida se burla del reprobado Iglesias: “Un juguete roto que sueña con 15 segundos de gloria”

José Luis Martínez-Almeida se divirtió burlándose de Pablo Iglesias.

Solo horas antes de que el Ayuntamiento de Madrid reprobara al exlíder de Podemos por sus infames declaraciones contra la Policía Municipal, el alcalde de Madrid no dudó en dejar en ridículo al representante de la extrema izquierda en su entrevista en el programa ‘En Boca de Todos’ del 25 de octubre.

El ‘popular’ no dudó en cruzarle la cara al exvicepresidente segundo de Pedro Sánchez tras ponerse chulo desde La SER, donde afirmó que “me hacía ilusión lo de ser persona non grata de las derechas por denunciar la farsa contra Isa Serra” y que le “sabía a poco” la reprobación del Ayuntamiento.

“Lo que le debe saber a poco es su carrera política, tal y como la había planteado no le ha salido como él pensaba. Tuvo que salir de la vicepresidencia del Gobierno por patas y luego los madrileños le sacaron por piernas de la Comunidad de Madrid, donde tuvo que dimitir”, le zarandeó desde ‘Cuatro’.

Martínez-Almeida aprovechó para recordar que la medida contra Iglesias no se debe a la “gracieta” del exvicepresidente del Gobierno sobre la Policía Municipal (“con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal”), sino a que “denigre y desacredite a la Justicia y que oculte que la policía municipal recibió hostigamiento y fue denigrada”.

Con un evidente buen humor, el alcalde no dudó en trolear al exlíder de Podemos al tildarle de “juguete roto” o al asegurar que para él “es fascinante esta reprobación porque le da estos 15 segundos de gloria que no los tiene desde hace mucho tiempo”.

Contundente reprobación

Los votos del PP, Cs y VOX han posibilitado la aprobación de la moción frente al ‘no’ de Más Madrid, PSOE y Recupera Madrid (el grupo mixto). De esta forma, el municipio que vio nacer al exlíder de Podemos le vuelve a dar la espalda tras los pobres resultados que obtuvo en las elecciones del 4-M contra Isabel Díaz Ayuso.

En su podcast acusó a los agentes municipales de «correr como gallinas» en el desahucio donde Isa Serra fue condenada a 19 meses de cárcel por un delito leve de lesiones a una policía.

PP y Cs pedían que el Pleno del Ayuntamiento reprobara «las declaraciones de Pablo Iglesias Turrión y sus inaceptables insultos al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid» y que reiterara «su más firme apoyo a este cuerpo y su agradecimiento por la constante labor de sus agentes en favor de la libertad, la seguridad y la convivencia en la ciudad». Por su parte, VOX ha instado al Consistorio a que reprobara «a Pablo Iglesias por las injurias manifestadas el 28 de septiembre contra la Policía Municipal y que se adopten medidas de apoyo a este cuerpo, subsanando la problemática relativa al déficit de la plantilla, dotando los medios materiales adecuados para su seguridad y acometiendo la mejora de las instalaciones». En un primer momento, Javier Ortega Smith ha pedido la declaración de «persona non grata», pero un informe del secretario del Pleno le llevó a retirar esa parte por existir dudas jurídicas sobre la validez de la iniciativa.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado el voto en contra de los de Rita Maestre (Más Madrid), de Mar Espinar (PSOE) y de José Manuel Calvo (Recupera Madrid). «Es la eterna hipocresía de la izquierda, la superioridad moral, hablan de parámetros con los que no se va a juzgar a sí mismos nunca. Cuando alguien es cercano a su ideología no hay nada que reprobar, son de los nuestros», ha reprochado. Ahora la izquierda no quiere recriminar opiniones de Iglesias, pero hace unos meses sí reprobaron a Ortega Smith.

En los días previos, ya había avisado: «No tengo ninguna duda de que la izquierda en la ciudad de Madrid no va a reprobar las declaraciones sencillamente porque están del lado de Pablo Iglesias».

«Están en el lado de aquel que insulta a la Policía Municipal, de que ataca gravemente a la dignidad de la Policía, y sobre todo a la dignidad de un cuerpo que tuvo que aguantar insultos gravísimos de una delincuente condenada como Isa Serra», ha enfatizado.

«Nosotros, por el contrario, como siempre hemos demostrado, estamos del lado de la Policía Municipal, defendiendo el trabajo que hacen todos los días en las calles de Madrid los 5.600 agentes de Policía Municipal, y ahí, desde luego, nosotros tenemos muy claro a quién hay que reprobar, a Pablo Iglesias por insultar a la Policía Municipal, y específicamente a una policía municipal», ha agregado el alcalde.