Ayuso desvela las razones de Sánchez para hacerse con el Poder Judicial

Más claro, el agua.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comentó sobre las negociaciones fallidas para renovar el Poder Judicial por el empeño del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en seguir cediendo a las peticiones de los independentistas catalanes solo para permanecer en La Moncloa.

La razón de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volara por los aires es la promesa de Sánchez de rebajar la pena del delito de sedición para complacer a uno de sus socios predilectos.

Y es que, para la también presidenta del PP en Madrid, el socialista no tiene reparos en desmantelar el Estado y de hecho, lo entiende como una forma de “blindarse” para seguir en el poder. El CIS, el CNI, TVE o más recientemente el INE, son solo algunos ejemplos de instituciones vulneradas por Sánchez que ha colocado a gente afín para usar todo el poder del Estado para aplastar a los demás rivales políticos.

La reflexión, publicada en su perfil de Twitter, fue acompañada de su intervención en el acto de apertura de 30 nuevos quirófanos en el Hospital Gregorio Marañón.

“Sánchez nunca ha querido pactar con el Partido Popular. Es más, lo que quiere el proyecto de Sánchez es al Partido Popular en la cárcel, a las instituciones presas, a los delincuentes en la calle y ellos blindados en el poder a cualquier coste. Creo que el proyecto más autoritario que hemos tenido en democracia, que es el proyecto del señor Sánchez no permite que haya oposición, no quiere jueces ni fiscales haciendo su trabajo, no quiere tampoco una opinión libre”.