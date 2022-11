Mónica García se las da de médico jefe y Díaz Ayuso ‘le mete un buen supositorio’

Se propusieron en la Asamblea de Madrid, Gobierno y oposición, durante el arranque de curso 2022-2023, ser más cautos y respetuosos en los plenos. Pero ya se ha olvidado.

Parece imposible mantener el tipo con una oposición absolutamente volcada en intentar desestabilizar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, jueves tras jueves, chocándose contra un auténtico muro popular. Pero son varios y seguirán probando, por mucho que queden en ridículo una y otra vez. La podemita Alejandra Jacinto, el socialista Juan Lobato y para coronar cada sesión, Médico, Madre, Forrada y Pistolera, Mónica García.

Este 3 de noviembre de 2022 la de Más Madrid se propuso ser mucho más agresiva que de costumbre, quizás esperando pasar por encima de Ayuso. Obviamente no lo logró, sino que consiguió elevar el tono de la presidenta y llevarse una tunda de golpes como nunca antes.

El tema elegido por la podemita errejonista, adivinen, la Sanidad. Y además, aunque siempre se las da de médico sufridora, en esta ocasión quiso arrogarse directamente la representación de todo el colectivo, como si fuera la verdadera médico jefe de Madrid. Vean:

«Vale que me insulte a mí, pero no le consiento que llame vagos a mis compañeros (médicos). El orgullo por la profesión que sienten mis compañeros no cabe en esta Cámara. No tiene ni idea de lo que habla porque nuestra profesión es cuidar y a usted esa palabra le viene muy grande. Convivimos con la vida, con la muerte y con la enfermedad, miramos a la gente a la cara, sus insultos no nos afectan. Usted debería ser valiente y pedir perdón».