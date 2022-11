Somanta de palos al “hipócrita” Luis Tosar por invitar a protestar contra Ayuso: “Hombre, el que va a la Ruber…”

Luis Tosar debe estar soñando con volver a la ‘Celda 211’ tras la somanta de palos que se está llevando en las redes sociales.

El actor respaldó la manifestación de la izquierda y la extrema izquierda en defensa de la Sanidad Pública en el centro de Madrid. Se trata de uno de los buques insignias de Más Madrid y Podemos para intentar hacer perder votos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de que la región es líder en los principales indicadores sanitarios de toda España.

“Mi nombre es Luis Tosar y apoyo a todas las vecinas y vecinos de todos los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid en su convocatoria de movilización para el día 13 de noviembre en defensa de una sanidad pública”, indicó en un vídeo difundido por la Plataforma de pensionistas indignados de Madrid.

El vídeo hizo que los usuarios de las redes sociales le sacudieran por “hipócrita”. De ahí que no dudaran en recordarle que (así como otras figuras de la izquierda como Juan Carlos Monedero, Carmen Calvo o Willy Toledo) acudió a la sanidad privada cuando necesitó de atención sanitaria. En su caso particular, con el nacimiento de su hija.

Es importante recordar que en febrero de 2020 se le veía abandonar el hospital Ruber Internacional con su hija recién nacida entre brazos, junto a su pareja la actriz María Luisa Mayol y León.

Predicar con el ejemplo, versión Luis Tosar.

Desde ‘Los Meconios’ también le mandaban un recadito al actor:

“Luis Tosar animando a salir a manifestarse contra la gestión de Ayuso, presidenta de la Comunidad que mejor funciona en España. Imaginad las movilizaciones y manifestaciones que habría si en España gobernase la derecha. Sería un infierno. Eso es la izquierda. Gresca y manifas”.

Ni el actor ni la izquierda reconocen los datos que sitúan a Madrid entre las autonomías con la mejor sanidad pública del país.

Por ejemplo, los datos ponen de manifiesto que la Comunidad de Madrid está entre las regiones con menor tiempo de espera para ser operado. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que se corresponden con las cifras de diciembre de 2021, el promedio nacional es de 123 días de espera, pero Madrid rebaja este dato a 73 días, lo que supone un 40% menos.

Es importante recalcar, eso sí, que Madrid actualiza sus datos de forma más regular, de modo que podemos conocer la evolución a lo largo del año sin necesidad de esperar a que el gobierno central actualice su información. En este sentido, los últimos datos revelan que los tiempos de espera se han reducido a 71 días en septiembre de 2022. En términos interanuales, esto supone un descenso del 17%, puesto que el dato para el noveno mes del año era de 86 días de demora en el boletín de 2021.

Dato mata relato

– Seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han sido elegidos entre los diez mejores de España en la octava edición del Monitor de Reputación Sanitaria, un estudio de referencia en el sector que elabora dicho trabajo a partir de un sondeo en el que participan 6.500 expertos.

– La encuesta mundial que elabora Newsweek ha situado diez hospitales públicos de Madrid entre los mejores del mundo por especialidades médicas. Otros cinco centros han sido destacados por la revista estadounidense por ofrecer nuevas tecnologías al paciente, incluida la inteligencia artificial, la robótica y las imágenes digitales.

– Entre los mejores médicos internos residentes (MIR) de la promoción de 2022, el 41% ha escogido centros de la red pública madrileña, a pesar de que el peso demográfico de la región es del 14%.

– El hospital de La Paz ha realizado el primer trasplante de intestino del mundo tras donación en asistolia, siendo receptora del mismo una niña de trece meses. Esta técnica hace posible el uso de órganos sólidos que, de otra forma, se perderían. La Paz ha realizado ya 3.149 trasplantes de órganos, de los cuales 1.754 han sido en niños.

– La línea de cuidados a domicilio abarca ya un total de dieciséis centros públicos. Bajo esta modalidad, el enfermo recibe la asistencia en casa, con los mismos protocolos y equipamientos sanitarios que en una instalación sanitaria al uso, pero con la ventaja de que este tipo de cuidado suele ofrecer mejores resultados.

– La asistencia que brinda el servicio SUMMA 112 en casos de parada respiratoria ya consigue recuperar una de cada tres paradas cardiorrespiratorias atendidas.

– Ya hay siete hospitales públicos madrileños en los que se ofrecen terapias avanzadas contra tumores hematológicos a aquellos enfermos que recaen o no responden a la quimioterapia.

– La remuneración de los trabajadores del SERMAS va a mejorar en los próximos meses, incrementando los salarios hasta en 15.000 euros anuales, con una movilización total de 85 millones de euros.

– La tasa bruta de incidencia de cáncer de mama ha bajado a 116,2 por cada 100.000 mujeres y ya está un 6% por debajo de la media europea. Parte importante deleito se debe al programa de detección precoz, en el que participa el 67% de la población femenina. En Madrid, el 80% de los diagnósticos de esta enfermedad se dan en las etapas precoces, lo que facilita el tratamiento.

Bulos contra Ayuso

La ‘alianza’ entre Mónica García e Ignacio Escolar para difundir un ‘mega bulo’ sanitario contra Isabel Díaz Ayuso se cayó por su propio peso.

La ‘pistolera’ de Más Madrid publicó un tuit acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid de “nombrar como gerente de Atención Primaria a una médica procedente de un hospital de Quirón (la empresa privada que se lleva los contratos millonarios), sin experiencia de gestión y que ni siquiera trabajaba en Atención Primaria”.

Una patraña que alimentó el director de ‘elDiario.es’ con la noticia titulada: “Ayuso deja la Atención Primaria de Madrid en manos de una médica sin experiencia en gestión, según sindicatos y oposición”. Una publicación donde justamente se daba voz a la ‘fake’ que lanzó la portavoz de la extrema izquierda contra la ‘popular’.

Nada más lejos de la realidad. El Gobierno de Ayuso apostó por Almudena Quintana Morgado para ser la gerente asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Se trata de una médico de familia y jefa de Admisión del Hospital La Fuenfría (un centro público de media y larga estancia).

A pesar de que desde Más Madrid y los medios de izquierda la acusaban de tener “poca experiencia”, Quintana también trabajó varios años en el Centro de Salud Valle Inclán, en el distrito de Latina, en la asistencia sanitaria de atención primaria en el ámbito rural y también en cuidados paliativos.

Sin olvida que ha ejercido como adjunta a la Gerencia del Grupo Hestia Madrid. En su formación cuenta con un Máster de Cuidados Paliativos, de Pediatría en Urgencias y un tercero de Gestión de Pacientes.

La gran mentira de Mónica García hizo que Alfonso Serrano le metiera un colosal ‘zasca’ en las redes sociales:

“El Gobierno de Ayuso nombra directora de Primaria a una mujer que era Jefa de Admisiones en un Hospital público de la Comunidad de Madrid y con años de experiencia en un centro de salud de Latina. Pero oye puestos a mentir….”.

Un bulo que ya advirtió que llegaría después de que fuera cancelada la huelga sanitaria que desde la izquierda orquestaban contra Ayuso.

Mentira sobre mentira

El pasado 18 de octubre, la ‘pistolera’ de Más Madrid intentó manipular la dimisión de la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Sonia Martínez Machuca, para convertirlo en un ataque contra la presidenta autonómica.

A pesar de que Martínez Machuca dejó claro que abandona su cargo por “motivos médicos y personales”, la representante de la extrema izquierda no dudó en publicar un tuit donde afirmó:

“Dimite la gerente de Atención Primaria de Ayuso por la chapuza con las urgencias que llevan más de 900 días cerradas. Es un toque de atención que demuestra que el plan de Ayuso es inviable y debe rectificar”.

A lo que agregó: “Ayuso lleva 2 años dando rodeos para no abrir las urgencias. Primero cerraron todos, luego iba a abrir 17, ahora dice que abren todos pero con la mitad de plantilla. No valen las medias tintas. Madrid merece la reapertura completa e inmediata y no vamos a parar hasta conseguirlo”.

Indignado por el uso político de la dimisión de Sonia Martínez Machuca, Alfonso Serrano no dudó en ‘cruzarle la cara’ a la portavoz de Más Madrid en las redes sociales.

El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid le metió un colosal ‘zasca’ que aún retumba en el partido de la ‘pistolera’:

“Te propongo una cosa Mónica García, que seguro que tienes manera de hacerlo. Entérate de motivos personales por los que gerente deja el cargo y luego, si tienes un poco de dignidad, valora si sigues esparciendo bazofia. Aunque me da que lo sabes, pero te da igual. Como todo”.