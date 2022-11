Díaz Ayuso se harta de los ataques manipuladores de Mónica García y manda un aviso sublime

Jueves de dolor de cabeza este 10 de noviembre de 2022 para Mónica García porque tocaba pleno en la Asamblea de Madrid.

Debe ser realmente duro formar parte del equipo de Más Madrid y estrujarse el cerebro en eslóganes marketinianos y con frecuencia estúpidos para ver cómo luego la que se cree médico jefa de España los suelta a todo trapo, a velocidad perturbada y sin ningún tipo de entonación que la haga comprensible.

Y todo, después en el devenir del debate político, le queda aplastadísimo a Médico, Madre, Forrada y Pistolera. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es infinitamente superior a ella en el cuerpo a cuerpo y es algo que se demuestra jueves tras jueves. La última realmente divertida se vino hace una quincena, cuando la del PP se sacó un nuevo mote para su oponente de la extrema izquierda.

En este pleno, adivinen con qué salió Mónica García… Exacto, ¡con la Sanidad! Y la respuesta inicial de Ayuso fue al estilo de la que le lanzó al socialista Lobato una semana atrás:

«Usted sabe mejor que yo que esto no va de Sanidad. Esto va de política, de encuestas y de que quedan pocos meses para las elecciones».

Y en la réplica pártanse de risa con la médico jefe:

Y Ayuso para la genial ‘paliza’ final:

«Ustedes mezclan la necesidad de los médicos con la manipulación política, y estar mintiendo con la sanidad pública nunca les ha dado rédito porque no les importa ni el dolor de la gente ni la preocupación de los enfermos. Y eso nunca se perdona, y si no, ¡al tiempo!»

«Es usted lo más manipulador que he encontrado en toda mi vida; es imposible encontrar una sola declaración mía donde yo haya siquiera pretendido atacar a un solo médico de la Comunidad de Madrid. Sí ataco el uso que hacen los afiliados del sindicato que usted manipula».

El primero de los motes que tiene Mónica García es MEMA, por aquello de Médico y Madre que tanto se hartó de repetir en las elecciones de mayo de 2021. No le salió bien y los madrileños, los médicos y hasta las madres acabaron hasta el gorro de ella. Otro de los más habituales es el de pistolera, por la afición que tiene la podemita de sacar el dedo a lo pistola a pasear…

Pero hay más, porque tiene una auténtica colección de adjetivos puestos por Ayuso que hasta la propia García los ha intentado rentabilizar -le salió de pena- ella misma en la Asamblea:

«Que estoy desesperada, que tengo la cara mustia, que sonría un poco más, que tengo cara de alquilo, que me hago tirabuzones paperos en el pelo, que si bailo o dejo de bailar, que si como esto o lo otro y que si trabajo más o menos. Pero con la que ha cruzado todos los límites fue la semana pasada cuando dijo que venía aquí a hacer terapia porque en mi familia no me aguantaban».