El glorioso ‘perreo’ de Ayuso al lacayo de Sánchez por referirse a ella como la «hija de Bolsonaro»

Es la pesadilla en sesión continua para el socialista Juan Lobato.

El líder del PSOE en la Asamblea de Madrid no sabe cómo hincarle el diente a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en un hueso duro de roer para la izquierda y al lacayo de Pedro Sánchez no se le ocurrió en la sesión plenaria de este 10 de noviembre de 2022 que intentar sorprender a la jefa del Ejecutivo madrileño que con un cambio en la pregunta prevista.

Lobato, que inicialmente tenía previsto cuestionar a la líder del PP por su valoración política del año 2022, decidió sumarse como un huelguista más a la manifestación de los sanitarios para preguntarle por qué se había despedido en la región a 6.000 profesionales.

En el primer turno de Ayuso, al socialista le cayó un zasca en toda regla por ejercer de trilero político al modificar la pregunta y por no hacer los deberes como corresponde a alguien que pretende hacer oposición al Gobierno autonómico:

El problema es que el socialista acabó ahogándose en su propia salsa y cayendo en burlas machistas como referirse a la presidenta madrileña como la «hija de Bolsonaro» y de no tener poco menos que personalidad, que estaba dirigida por otras personas a la hora de lanzar sus discursos:

Usted va por las televisiones a decir bulos y barbaridades para moverle la silla al señor Feijóo aprovechando además que está fuera de España. Usted es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué cree que piensan los grandes inversores, los CEO…¿Usted sabe el daño que le está haciendo a la reputación de esta región? Necesitamos en Madrid a un presidente que entienda qué significa ser presidente de la Comunidad de Madrid y que actúe como tal y no a alguien que se comporte como la hija de Bolsonaro que preside una comunidad de Facebook .

Ayuso, sin dudarlo, ‘perreó’ de lo lindo al candidato del PSOE al que acusó, con datos en la mano, de ser un verdadero papagayo que solo hacía repetir las consignas y los argumentarios que desde Moncloa y Ferraz se les transmiten a diario a los barones socialistas:

Mire, le diré en primer lugar que a las mujeres del Partido Popular nadie nos tiene que decir ni cómo comportarnos ni como hablar. Yo, a diferencia de sus ministras, no espero el argumentario de Tezanos para opinar cada semana, que van todos como papagayos repitiendo las mismas consignas: ‘Esta semana tenemos que decir que Feijóo es insolvente’, ‘esta semana tenemos que decir que Ayuso se enfada con Feijóo’. Y todos al día siguiente replicando como hormiguitas los mismos argumentarios y con las mismas palabras. Eso es lo que está haciendo el PSOE. Eso, o decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid cómo tiene que hablar. ¿Usted piensa que yo he llegado hasta aquí porque me diga un señor cómo tengo que hablar o de qué tengo que hablar? ¿No cree usted que las mujeres somos mucho más que lo que usted pretende?