La terrible contradicción de Mónica García: cae en su propia trampa contra Ayuso

Mónica García cayó en su propia trampa.

A pesar de que Más Madrid lleva en su programa electoral la ‘Telemedicina’, ahora es uno de los aspectos que más critica a Isabel Díaz Ayuso tras su implementación en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid.

Una incongruencia sobre la que le preguntamos desde Periodista Digital, este 10 de noviembre de 2022 en la Asamblea de Madrid. Como era de esperar, la ‘pistolera’ empezó a dispara excusas para justificar que “no es lo mismo”.

“Es importante la comprensión lectora”, indicó la representante de extrema izquierda para echar balones fuera.

“Adecuará la telemedicina, muy sencillo. La telemedicina es una herramienta para ayudar a los profesionales, no para sustituir a los profesionales y mucho menos en una urgencia”, indicó. Curiosamente, los nuevos centros abiertos por la presidenta de la Comunidad de Madrid no son para tratar urgencias graves, sino situaciones de nivel de enfermería, por lo que su crítica no tendría validez.

La representante de Más País se ha defendido diciendo que «Telemedicina sí, pero tablets atendiendo a pacientes no.» De esta manera ha querido desviar la contracción que supone su discurso político.