Díaz Ayuso destroza a Mónica García restregándole sus mentiras a la cara en el Pleno

Venía crecida Mónica García este 17 de noviembre de 2022 en la Asamblea de Madrid, unos días después de la manifestación política y deleznable en Madrid contra Isabel Díaz Ayuso.

Y por eso insistió en la misma línea la Médico Madre Pistolera y Forrada de Más Madrid, que si la sanidad esto, que si los médicos lo otro, que si la privatización de más allá. La misma retahíla desde hace semanas en la propia cámara parlamentaria, porque la única opción de la izquierda madrileña de arañar algún voto al PP en las próximas elecciones es zarandeando muy fuerte a la gente con sus dolencias.

Pero Isabel Díaz Ayuso se mostró férrea. La línea es, y no le falta razón, que la manifestación fue un aquelarre político contra su persona, un boicot en toda regla de los partidos de extrema izquierda y sus sindicatos de clase amigos. Ni por la sanidad ni por nada, meramente una cuestión de votos.

Quizás por esto Ayuso se mostró más seria que de costumbre, ni un chascarrillo contra su oponente García, ni un mote aunque sean de fácil poner. Ayuso se defendió con uñas y dientes de los ataques más rastreros (la llamaron asesina, le sacaron a la calle muñecos gitantes) y así destrozó a la de Más Madrid con tres golpes descomunales:

«La valoración de la sanidad por los ciudadanos es altísima a pesar de lo que ustedes quieren hacer. Manifestaciones sí, boicots no. E Insultos de asesina no, ¡no les voy a pasar ni uno!»

«Que usted es una agitadora de calles ya lo sabíamos, pero que utiliza a las bases del PSOE, no. Que extendió todo tipo de bulos durante la pandemia y boicoteó al Zendal con pacientes dentro, también. Ustedes asustan al ciudadano y deprimen a toda la profesión».

«Se le va a hacer muy duro tener que respetar la ley, porque no gobiernan las manifestaciones, que van al peso, gobierna la democracia representativa que a usted le da unos escaños y a mi gobierno otros. Usted tendrá la ira pero no tiene la razón. Manifestaciones sí, boicots no, ¡y la sanidad pública es de todos!»