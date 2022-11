¿Tiene 2 minutos? Vea el abrumador repaso de Elisa Vigil (PP) a toda la izquierda por la chapuza legal de Irene Montero

El repaso debe estar aún retumbando en los oídos de la ‘banda de la tarta’, tal y como definiera Carlos Herrera a las integrantes de Igualdad.

Elisa Vigil, la parlamentaria más joven en la Asamblea de Madrid, ofreció un recital tremebundo en menos de dos minutos para poner en su sitio a Irene Montero, sus compañeras de Igualdad, al PSOE y al resto de formaciones que abrazaron, con más o menos algarabía, la tristemente famosa ley del ‘solo sí es sí’.

La diputada del Partido Popular no se paró en barras y fue directa a la yugular de la izquierda madrileña por defender a capa y espada el indigesto potaje legal muñido en el Ministerio de Igualdad y comprado sin poner muchos reparos por parte del Consejo de Ministros y, posteriormente, por los grupos que apoyan al Gobierno Sánchez en el pleno del Congreso de los Diputados.

Enfrente tenemos hoy una bancada, que no se cómo no se les cae la cara de vergüenza después de que todos ustedes, excepto el Partido Popular y Vox, votaron a favor de la ley del sólo sí es sí. Debería de caérseles la cara de vergüenza. Me da igual que en el Congreso se llamen Más País, Más en Pie, Más Sentados o como quieran llamarse, pero ustedes votaron a favor de la ley del ‘solo sí es sí’.

Es una auténtica vergüenza que hoy vengan aquí diciendo que qué hacemos en materia de género cuando aquí lo que se defiende es a los jóvenes y las jóvenes que ahora se van a enfrentar a violadores en las calles por culpa de que no saben legislar. Ya que son ustedes tan eruditos y que tienen esa superioridad moral de la izquierda, cómo no le han dicho a la señora Montero cómo tiene que hacer una ley o una disposición transitoria. ¿O es que acaso no saben lo que es una disposición transitoria? Me temo que es más bien lo segundo.