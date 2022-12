La varicela pasa factura a Xavier García Albiol y lo demuestra con una foto

Xavier García Albiol, el que fuera el alcalde de Badalona (Barcelona) por el Partido Popular, ha sorprendido con su última aparición en público en sus redes sociales el 1 de diciembre de 2022. El histórico líder del PP en Cataluña anunció que iba a estar fuera de la circulación un tiempo por haber contraído la varicela.

«Quiero compartir con todos vosotros que durante unos días no voy a poder seguir con mis actividades diarias, ya que me han diagnosticado varicela (a mis 54 años )», escribía García Albiol en su cuenta de Twitter junto a una imagen donde se hacía evidente en su rostro las marcas del virus. La imagen y la edad a la que ha contraído esta enfermedad ha hecho que mucha gente haya mostrado su sorpresa en las redes del político que no ha tenido problema en responder a las dudas de sus seguidores. “Muchos los que me preguntáis cómo es eso de varicela con 54 años», escribí el político asegurando que “el resto del cuerpo está en la misma situación”. A pesar de esto Albiol ha asegurado que su “estado de ánimo está a tope y con ganas de volver muy pronto”.

👋 Hola amigos! Necesito vuestra ayuda! Os lo explico en el vídeo 👇👇#IlusiónPorBadalona #Badalona pic.twitter.com/Tc6PXSc1x9 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) December 1, 2022

La varicela es una enfermedad que identificamos con la infancia y lo cierto es que también se puede dar entre adultos cuando no lo han pasado en su niñez y no han recibido la vacuna. La varicela es una infección causada por el virus de la varicela-zóster y se caracteriza por causar una erupción en la piel acompañada de picazón y pequeñas ampollas con líquido. Se trata de un virus especialmente contagioso para las personas que no han tenido la enfermedad antes. Sobre todo en los primeros días de la aparición de los síntomas externos en el cuerpo. Las marcas en el cuerpos suelen ser más evidentes cuando se pasa el virus en la edad adulta que cuando se pasa durante la infancia.

García Albiol en el punto de mira de los independentistas

García Albiol reaparece así de forma sorprendente en la vida pública. Su última gran aparición tuvo lugar en enero de 2022 cuando asistió a un desalojo en Badalona recibiendo los insultos de okupas violentos que amenazaron al líder del PP en la localidad barcelonesa. García Albiol fue a su vez desalojado de la alcaldía de la ciudad en noviembre tras un pacto entre los socialistas y los independentistas.

Nada nuevo, pues García Albiol estaba en el punto de mira de las formaciones independentistas tras los sucesos de 2017 en torno al referéndum ilegal para la independencia de Cataluña. García Albiol llegó en mitad de ese clima a presentarse en un comisaría de la Policía Nacional en Badalona para defender a los Cuerpos de Seguridad del Estado y entre vítores a España aseguró a los policía lo siguiente:

«La situación en Cataluña es de excepcionalidad, como estáis viendo en primera persona. Pero lo que el Estado no puede permitir, y eso se lo he trasladado al presidente del Gobierno y al ministro, es que la policía tenga que salir de Cataluña como está saliendo, y eso no se puede permitir»

Visto lo cual, García Albiol se ha enfrentado a cosas peores que un virus como el de la viruela.